Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 tras conquistar la corona en la edición número 75 del certamen, celebrada el 24 de noviembre en San Juan.

Sin embargo, su historia va mucho más allá de los escenarios y los concursos de belleza.

Su nombre de nacimiento es Jennifer Abreu Mora. A sus 27 años, la puertorriqueña ha construido una trayectoria profesional relacionada con la psicología, el trabajo social y la prevención de situaciones de violencia.

De hecho, antes de alcanzar el reconocimiento internacional, Barreto ya había dedicado varios años a su preparación académica y a trabajar con comunidades y familias.

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¿Qué estudió Jennifer Barreto?

La nueva Miss Universo cuenta con una formación universitaria que ha estado relacionada con el comportamiento humano y el bienestar de las personas. De acuerdo con la biografía publicada por ‘Miss Universe Puerto Rico’, sus estudios incluyen:

Bachillerato en Psicología, realizado en Kentucky.

Maestría en Psicología.

Maestría en Trabajo Social.

Estudios especializados en intervención en situaciones traumáticas.

Formación en protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

¿A qué se dedica Jennifer Barreto?

Además de su preparación académica, Jennifer ha desarrollado una carrera profesional enfocada en ayudar a otras personas y prevenir situaciones que afectan a las familias. En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos, en ‘Fort Cavazos’, Texas.

Durante ese tiempo, desempeñó diferentes funciones relacionadas con la atención de familias militares y la prevención de situaciones de riesgo. Entre sus principales experiencias laborales se encuentran:

Educadora y especialista en respuesta a situaciones de crisis.

Apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil.

Capacitación a líderes en estrategias de prevención.

Voluntariado en el Carl R. Darnall Army Medical Center.

Especialista de prevención, con funciones relacionadas con el bienestar de las comunidades militares.

En el ámbito personal, Jennifer está casada con Yan Carlos Barreto Calderón y es madre de una niña llamada Penélope, de siete años. Su familia ha sido un apoyo importante durante su preparación y el camino que recorrió para llegar al certamen internacional.

Su camino hacia la corona comenzó cuando decidió presentarse a Miss Universe Puerto Rico 2026, donde representó al municipio de San Sebastián. En el verano de 2025 inició su preparación para el concurso y, meses después, regresó a su país para participar en la competencia que le permitió llegar al escenario internacional.

Finalmente, después de conseguir el título universal, Jennifer compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció a su equipo de trabajo y a su familia por acompañarla durante el proceso. También recordó sus primeros pasos en el certamen y explicó lo que significa para ella representar a su tierra. “Hoy llevo una corona, pero lo que realmente represento es un propósito”, escribió. Además, aseguró que dedicará su reinado a honrar a Puerto Rico con servicio, integridad y orgullo de ser puertorriqueña.