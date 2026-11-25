El triunfo de la boricua Jennifer Barreto al filo de la madrugada de este miércoles, como nuestra sexta Miss Universe, infló de orgullo a todo un pueblo.

No solamente por coronarse en su tierra, como lo hizo hace 25 años Denise Quiñones, sino por romper los esquemas al conquistar el título universal siendo una mujer casada y con una niña.

Muchos acudieron a las redes sociales para felicitarla y mostrarle su apoyo, pero ella también agradeció todas las buenas vibras recibidas.

“¡Ganamos! Gracias a todos por el apoyo, por el cariño. Me siento bien feliz, bien agradecida y prometo hacerlos sentir orgullosos a todos y a cada uno de ustedes”, expresó la beldad en un corto video colgado en las redes sociales de Telemundo a los pocos minutos de ser coronada.

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Mientras, para ella, uno de los mensajes se lo envió el salsero Víctor Manuelle, quien recordó la infancia de la Miss Universe 2026 en Isabela.

“Para los que no lo saben, nuestra máxima Miss Universe 2026 Jennifer Barreto es de mi pueblo de Isabela. La vi jugar volleyball con mis hijas. Desde esa edad, una niña hermosa. Hoy la veo coronarse como la reina del universo. Felicidades compueblana, Isabela y Puerto Rico están de fiesta. Eeeehhh!!!”, escribió el Sonero de la Juventud.

También La Mujer de Fuego, Olga Tañón, quien participó con un espectáculo artístico en la competencia preliminar el domingo, tuvo palabras de elogio para la nueva soberana, a quien describió como humilde.

“Yessssssss ! La reina del universo nuestra Jennifer Barreto de Puerto Rico para el mundo !!!!! Yesssssssss!!!! Muchas felicidades PUERTO RICO !!!! Que viva la humildad!!!”, escribió la merenguera.

20 Fotos La representante de Puerto Rico en Miss Universe 2026 comparte distintas etapas de su vida, desde sus años de infancia hasta el camino que la llevó a convertirse en reina de belleza.

Alguien que sabe muy bien lo que se siente ganar ese cetro, Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, se acercó rápido a Jennifer para agasajarla.

“Felicidades mi reina @jenniferbarretopr que viva Puerto Rico!!!!!

La gobernadora Jenniffer González, por su parte, dedicó unas palabras de admiración hacia Barreto por haber hecho historia “no solo al conquistar la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico, sino también al convertirse en la primera madre en ganar este certamen”.

“Como madre, me llena de orgullo verte demostrar que la maternidad no es un límite para alcanzar nuestros sueños e inspirar a nuevas generaciones de mujeres”, añadió González, quien asistió al evento.

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La mandataria aprovechó para agradecer, además, a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a la organización de Miss Universe “y a todos los que, con su esfuerzo y dedicación, hicieron posible esta histórica celebración del 75.º aniversario del certamen”.

“Gracias a todas las candidatas por compartir con nosotros sus culturas, historias y talentos, y a quienes viajaron desde distintas partes del mundo para conocer nuestra isla, disfrutar de nuestras tradiciones y experimentar la calidez de nuestra gente. Una vez más, Puerto Rico demostró al mundo su capacidad para ser anfitrión de grandes eventos internacionales”, finalizó.

Igualmente, la Compañía de Turismo de Puerto Rico le agradeció a la nueva reina por su desempeño y lograr que “¡La sexta corona se queda en casa!”

“¡PUERTO RICO HACE HISTORIA! Jennifer Barreto se corona como Miss Universe 2026 en la edición número 75 del certamen, ante su gente y en su tierra. ¡Hoy Puerto Rico celebra con orgullo, emoción y alegría este gran triunfo! Gracias, Jennifer, por llevar nuestra bandera a lo más alto del universo. ¡La sexta corona se queda en casa!“, lee el mensaje compartido en las redes sociales.

Mientras, el comunicador puertorriqueño de Telemundo, Carlos Adyan, quien condujo el evento en español junto a Jacqueline Bracamontes, no pudo evitar saltar de la emoción cuando mencionaron a la boricua como ganadora.

“Así lo viví”, escribió en un post junto al video mostrando su reacción. “Felicidades Jennifer Barreto”.