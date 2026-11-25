El Zar de la Belleza, Osmel Sousa, tenía todas las esperanzas puestas en que Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, ganaría la edición 75 del Miss Universe, celebrada en Puerto Rico.

Pero, el “horroroso” vestido que llevó a la final, diseñado por el modista Ángel Sánchez, la llevó a no salir airosa, según el afamado comentarista cubano.

Vega Goetz quedó segunda finalista. Le superó la candidata de República Dominicana, Melissa Núñez, que quedó primera finalista, y Puerto Rico, que ganó con Jennifer Barreto.

En una breve entrevista que concedió al periodista Rodner Figueroa, Sousa felicitó a la boricua por lograr la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico. Pero, sus comentarios se centraron en lo mal que lució Miss Venezuela en su atuendo final.

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“El arreglo no fue bueno”, dijo el Zar de la Belleza al resumir su impresión sobre Vegas Goetz en el vestido de gala que presentó en el concurso celebrado anoche en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en Hato Rey.

“La nueva Miss Universe era una de mis favoritas. Pero, yo juraba que iba a ganar Clara. Yo creo que a Clara hoy la arreglaron muy mal. Salió mal arreglada. El vestido es horroroso. Eso es un vestido para un matrimonio. ¡Qué sé yo! Además, le queda flojo arriba, no le queda entallado. El traje, como salió en la preliminar, hubiera salido hoy igual y hubiera quedado, por lo menos, primera finalista”, afirmó Sousa.

Miss Venezuela. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Ante la presentación que tuvo Venezuela, el experto señaló que la boricua “era una buena candidata”. Pero, aseguró sentirse furioso, porque la que debió haber ganado era Vegas Goetz.

“Yo estoy furioso con eso, porque yo juraba que era la ganadora. Pero, felicidades a los puertorriqueños porque la niña es muy bella y es una buena representante. Como tú dijiste, un cuerpazo”, expuso.

Alegó que Barreto no tuvo muy buena exposición en la contestación de su primera pregunta. Enfatizó que la venezolana tuvo buena exposición en sus expresiones, pero su apariencia resultó “floja”.