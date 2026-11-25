A lo largo de estos meses de preparación para Miss Universe, continuamente Jennifer Barreto hizo claro su orgullo como madre de la pequeña Penélope, producto de su relación con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos.

Entre el público, la niña de 7 años fue una de las protagonistas de la noche durante el certamen internacional, en el que su mamá se alzó con la corona como Miss Universe 2026. La edición diamante se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La pequeña no pudo contener las lágrimas al momento en que se reveló la noticia sobre el triunfo de la puertorriqueña.

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“Imagínate que tienes a mami aquí. Ella es mami. ¿Qué le vas a decir?”, indagó el comunicador José Frank Ogando Hoffman, colaborador de una de las cadenas de Telemundo en Estados Unidos, en un aparte con la pequeña tras el anuncio de su título como Miss Universe 2026.

“Te amo. Te adoro. Te extraño bastante”, respondió apoyada en los brazos de su abuela, Alicia Mora González. “Te quiero dar besitos. Te quiero abrazar”, agregó con ternura y candidez, mientras presumía una tiara y un vestido elegante.

En entrevista con este medio en octubre, Jennifer Barreto sostuvo cuán presente mantenía su anhelo por ser un modelo a seguir para la niña.

“Ella está superemocionada y es una experiencia que también quiero que ella viva, y que ha vivido muy de cerca, porque no solamente esto es algo para mí, también es algo para ella”, dijo la reina entonces. “Yo quiero que cuando tenga su familia en un futuro, que ella vea que puede hacerlo todo y a la vez ser eficiente en cada una de las cosas”, reflexionó.

La beldad natural de Isabela se convirtió en la primera reina casada y madre en lograr el cetro del certamen internacional.