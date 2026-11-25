Yan Carlos Barreto Calderón, esposo de Miss Universe 2026, celebró anoche con marcado júbilo el triunfo de Jennifer Barreto como la nueva reina del certamen internacional.

El también sargento del Ejército de Estados Unidos estuvo con su hija, Penélope, y la madre de la nueva soberana, Alicia Mora, admirando desde el público el desempeño de la reina en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se celebró al edición diamante del certamen.

“Esto es increíble y ella se lo ganó con determinación, con su esfuerzo”, sostuvo en entrevista con José Frank Ogando Hoffman, colaborador de una de las cadenas de Telemundo en Estados Unidos. “De verdad que esto es un logro, toda la familia. Es un logro colectivo del equipo, pero ella se botó, se botó. De verdad que bien merecido, estamos superorgullosos de ella. No quepo. No tengo palabras”, sostuvo pleno de emoción en los predios del recinto, poco después de conocer la noticia, con una amplia sonrisa.

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El ilusionado esposo, además, reveló que Miss Universe 2026 les regaló miradas mientras desfilaba en el escenario como la nueva reina. “Está tan emocionada. Ella vio la nena. Estaba bien feliz. Nos vio”.

Con gran júbilo confesó que, a su parecer, la soberana lució espectacular en cada una de las categorías del evento, que abarcaron la Competencia de Traje Típico, la Competencia Preliminar y le gala final.

“La noche típica ella deslumbró en ese escenario, en la preliminar y ahora en la final”, repasó pleno de emoción. “Ella lució

brutal en todo”.

La pareja de la reina de belleza destacó que la organización en familia fue clave dentro de su apoyo en las aspiraciones de Jennifer Barreto.

“Desde el principio que hablamos, que iba a ir al concurso, creamos un plan y este es el plan. Obviamente, siempre ‘voy a ganar, voy a ganar’, que era la determinación, pero siempre hubo un plan”, sostuvo sobre el anhelo presente durante la etapa para competir.

“Ahora mismo tenemos un plan. Somos una familia bien organizada. Tenemos un vínculo bien sólido, familiar, y esto va a ser un año increíble para ella y para todo Puerto Rico también”.

Jennifer Abreu Mora, nombre de nacimiento de la isabelina, desfiló anoche con un diseño de Luis Antonio en la categoría de vestido de gala. La pieza le rinde homenaje a las boricuas que han logrado la corona como Miss Universo: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).