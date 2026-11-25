Alicia Mora González, madre de Miss Universe 2026, reaccionó al borde de las lágrimas al conocer que Jennifer Barreto se convertía en la nueva reina del certamen internacional.

“Estoy muy feliz porque fue muy sacrificado. Le doy las gracias a Puerto Rico completo. Nos mantuvieron en su corazoncito y en sus oraciones y estuvieron siempre apoyando a Jennifer. Eso fue algo bien grande”, expresó con evidente emoción a los presentadores José Santana y Diane Ferrer, de WapaTV, poco después del anuncio, al filo de esta madrugada.

La orgullosa madre manifestó que antes del inicio del certamen número 75, que se llevó a cabo anoche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la nueva soberana universal le confesó su deseo de dejarse llevar por un temple más sereno durante la competencia.

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“Hablé con ella hoy (martes) por la mañana y se sentía bien tranquila. Estaba bien tranquila y dijo ‘mami, solamente me lo quiero disfrutar’, y así lo hizo”, expresó para luego confesar con la voz quebrada “quiero verla y abrazarla”.

Además de su agradecimiento, Mora González reveló cómo se sintió en el momento decisivo en que se anunciaría si el cetro se quedaba entre República Dominicana o Puerto Rico. “Estaba orando, dándole gracias a Dios por la oportunidad de que Jennifer ha podido llegar hasta aquí. Nada más por llegar hasta aquí ya para mí ella es una reina, una princesa”.

La isabelina es madre de la pequeña Penélope, de 7 años, producto de su relación con su esposo, Yan Carlos Barreto, de quien adoptó el apellido de casada.

33 Fotos Conoce algunos detalles de la recién edición del certamen que fue ganado por Puerto Rico.

Alicia Mora reiteró cuánto disfruta celebrar los esfuerzos de su hija. “Yo me siento superorgullosa de la plataforma porque está demostrando, primero que nada, nos abrió las puertas a nosotras las mujeres demostrándole al universo completo que podemos ser madres, esposas, hijas, tías, hermanas, de todo, de todo un poco”.

Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera delegada casada y madre en convertirse en Miss Universe.