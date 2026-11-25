La directora de Miss Universe República Dominicana, Magali Febles, estaba el martes en la noche con los nervios de punta en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, donde se llevó a cabo el Miss Universe 2026, al ver que su candidata estaba agarrada de manos en el top 2 con la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto.

Según un video publicado en las redes sociales, cuando solo quedaban las candidatas de Puerto Rico y República Dominicana, Magali se abrazo con su acompañante al certamen y cerró los ojos. Se veía algo nerviosa y no es para menos, si la dominicana ganaba, iba a ser la primer acorona para su país natal bajo su dirección.

PUBLICIDAD

En el clip se ve a Magali respirando fuerte y cuando finalmente llaman a Puerto Rico como la Nueva Miss Universe 2026, se notó un poco triste y frustrada, aunque luego aplaudió.

Horas más tarde le publicó una carta a través de l red social Facebook:

Mi querida Melissa,

¡Felicidades, mi reina! Anoche, hiciste temblar a 12 millones de personas en RD cuando quedaste entre las dos últimas y escuché otra vez el nombre de República Dominicana, por 5ta vez ante más de 100 países, pensé en todos los momentos que solo tú y yo conocemos.

-

Como tu directora y entrenadora, me tocó corregirte, pedirte que lo intentaras una vez más y, llegado el momento, quedarme a un lado y verte brillar por ti misma. ¡Qué orgullo sentí al verte ahí! Trabajar contigo ha sido una experiencia que llevo conmigo.

Gracias por confiar en mí, por dejarte guiar y respetar mis desiciones para hacerte brillar ante el universo, incluso los días en que fui más exigente contigo. Y gracias por lo que dijiste anoche sobre la educación y la empatía. En ese escenario, con el mundo pendiente de tus palabras, hablaste de algo que llevas en el corazón. Esa voz es tuya, Melissa, y espero que la sigas usando.

Hoy celebro contigo ese lugar de primera finalista de Miss Universe, para mí eres luna verdadera reina, siempre lo serás y te doy las gracias por representar con tanta dignidad a nuestra República Dominicana.

Te quiero mucho, mi reina. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo lo que estoy segura que viene.

PUBLICIDAD

A todos los que nos acompañaron en esta travesía. Gracias! A República Dominicana celebremos y quedan invitados al magno recibimiento que estamos organizando. Esta tarde daremos los detalles. Tú mereces un recibimiento de todo nuestro pueblo. Como la gran reina que eres.

Con todo mi cariño y admiración,

Maga….

Magali Febles lleva más de dos décadas preparando reinas. Primero trabajó en Puerto Rico como directora de Miss Universe Puerto Rico del 2003 al 2009. Bajo su mandato Zuleyka Rivera logró la corona de Miss Universe en 2006.

Tambien trabajó con reinas como Miss Universe 1993, Dayanara Torres y Miss Universe 2001, Denise Quiñones.