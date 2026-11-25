La gobernadora Jenniffer González Colón catalogó hoy, miércoles, el fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico que anuló la extensión del contrato de LUMA Energy como “un jonrón”, al afirmar que con esta determinación cumple su compromiso de poner fin a la crisis energética del país.

En conferencia de prensa junto al procurador general, Omar Andino, y el zar de energía, José Colón, la mandataria adelantó que en los próximos días nombrará un comité de expertos del campo energético para supervisar el proceso de transición de un año ordenado por el alto foro. Asimismo, reiteró que la red eléctrica no volverá a ser administrada por el Gobierno, sino por un nuevo operador privado.

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“Hoy es un buen día para el pueblo de Puerto Rico. Un día de celebración por partida doble”, dijo González Colón, quien aludió así al triunfo histórico de Jennifer Barreto como la sexta Miss Universe puertorriqueña anoche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Por fin se acabaron las mentiras, se acabaron los engaños, se acabaron los anuncios pagos con fondos del pueblo, las medias verdades. Yo ahora lo menos que espero es que LUMA por fin se siente a la mesa y se ponga a trabajar y podamos hacer un proceso de transición que le ayude a nuestra gente”, apuntaló la gobernadora tras conocerse la votación 5-4 del Supremo que invalidó la carta de extensión suscrita el 30 de noviembre de 2022.

González Colón aprovechó el revés judicial del consorcio para lanzar una puya a sus oponentes políticos: “Gente que habla mucho de mí: yo he perdido muchas encuestas, pero nunca una elección. Y hasta ahora en el tribunal tampoco. Así que por ahí me las den todas. Pero si aun así decidieran apelar esta decisión, el Gobierno de Puerto Rico va a ir hasta las últimas consecuencias a defender al pueblo de Puerto Rico de este contrato malo”.

Arrancan las gestiones para buscar un nuevo operador eléctrico

La mandataria subrayó que, aunque el dictamen judicial le otorga un término de 10 días a LUMA Energy para presentar algún recurso de reconsideración, el Ejecutivo comenzará la próxima semana las reuniones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) para activar el proceso de adquisición conforme a la Ley 29. De hecho, indicó que ya sostuvo una conversación telefónica con el director ejecutivo del ente fiscal, Robert F. Mujica, para coordinar los pasos iniciales.

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“Esto no regresa a las manos del Gobierno de Puerto Rico, esto se va a transicionar a un operador privado, y ese es el proceso que se va a abrir para que tengamos un mejor sistema de transmisión y distribución”, puntualizó, al tiempo que instó a la empresa a sentarse en la mesa de diálogo para lograr “un divorcio en buenos términos” en lugar de uno contencioso.

Mensaje de tranquilidad a los empleados de LUMA Energy

Ante la incertidumbre que pueda generar la cancelación del contrato entre la plantilla laboral del consorcio, González Colón dirigió un mensaje directo a los trabajadores de campo y técnicos, asegurando que su experiencia es indispensable para la estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico y que el conflicto de su administración ha sido estrictamente con la alta gerencia.

“Quiero dejar claro que mi objetivo es transformar y mejorar nuestro sistema eléctrico y no desestabilizar a nuestros trabajadores que día tras día hacen todo lo posible. Nuestro problema es con la gerencia, con la gerencia de LUMA que vino de afuera y no sabe nada de las funciones y que incumplieron con el trabajo”, manifestó. Añadió que muchos de estos empleados provienen de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la antigua operadora del sistema, y conocen de primera mano las subestaciones y líneas, por lo que son clave para garantizar la continuidad del servicio durante el año de transición.

Críticas al presupuesto de LUMA y victorias legales del Gobierno

Durante su intervención, la ejecutiva cuestionó el manejo presupuestario y operacional de la empresa, señalando que para el año fiscal 2026-2027 el presupuesto anual asignado a LUMA asciende a $1,125 millones —casi el 76% del presupuesto total del sistema— sin que se refleje una reducción en los apagones diarios, bajones de voltaje o atrasos en el desganche de vegetación, el cual cifró en menos de un 6% de avance.

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Asimismo, destacó que el pleito presentado en el verano de 2025 se litigó exclusivamente con recursos internos del Departamento de Justicia, logrando seis victorias consecutivas tanto en el foro federal como en el estatal, sin incurrir en gastos de bufetes privados.

El procurador general Omar Andino, por su parte, calificó el fallo como “un gran día para la ley y el orden en Puerto Rico”, indicando que el tribunal validó los planteamientos del Gobierno sobre los incumplimientos legales de la extensión de 2022 —entre ellos la falta del voto afirmativo de los representantes del interés público en la Junta de la AAPP y la ausencia de un certificado del Negociado de Energía—. Andino advirtió que su equipo permanece listo para responder ante cualquier apelación o reconsideración que presente el consorcio.

Mientras, el zar de energía, José Colón, resaltó la labor del equipo técnico de la AAPP y de Justicia durante el litigio, y aseguró que la transición se ejecutará con rigor legal y transparencia. “Dejemos en el pasado las excusas, las interrupciones de servicio, la falta de diligencia y urgencia en la respuesta del operador de transmisión y distribución para atender la necesidad de nuestro pueblo”, sostuvo el funcionario.

La Opinión y Sentencia del Tribunal Supremo entró en vigor hoy tras su notificación a las partes, activando el plazo contractual de un año bajo la supervisión del Tribunal de Primera Instancia para completar el traspaso de operaciones.