“Por fin salimos del contrato LUMA limón”.

Esta fue la primera reacción que emitió este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón, luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara cancelar el contrato de la compañía a cargo de la distribución y transmisión de energía, LUMA Energy.

La reacción surge durante una actividad del Departamento de la Vivienda, en la que la gobernadora no citó a los medios de comunicación.

Explicó a los agricultores que asistieron al evento, pues se les entregaban fondos para instalar sistemas de energía solar, que no los iba a abrumar con información de cómo será la transición de LUMA Energy a otra empresa que opere el sistema. Prefirió agradecer a Dios la victoria judicial.

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“Dios es grande y Dios es bueno y a él toda la gloria, porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico ha sufrido suficiente con esta compañía”, afirmó.

Alegó que las fallas que ha tenido LUMA son las que hacen una prioridad que se entregue una subvención federal a los agricultores para que pongan un sistema de energía solar.

González Colón detalló que se beneficiarán 68 empresas agrícolas, con una inversión de $11.9 millones.

“No lo hago porque hayamos ganado el caso hoy. Pero, Cada vez que LUMA falla, ustedes ponen en riesgo esas cosechas, sus sistemas de riesgo, sus cuartos fríos, sus producciones de leche, sus productores de carne. No podemos seguir perdiendo producción, porque tengamos un operador de transmisión y distribución irresponsable”, les dijo a los agricultores.

Se espera que González Colón tenga una conferencia de prensa a las 4:30 p.m. en La Fortaleza para expresar las acciones del gobierno ante la decisión del Supremo.

Específicamente, el Tribunal Supremo declaró nula la extensión de la relación contractual entre el gobierno y LUMA por entender que el acuerdo incumplió con varios requisitos establecidos en ley. Además, ordenó que se lleve a cabo una transición ordenada en la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, proceso que deberá completarse en un plazo de un año. Esta transición se realizará bajo la vigilancia del juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.