Tras conocerse la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de declarar nulo el contrato de LUMA Energy con el Gobierno de la isla, el consorcio energético indicó que evalúa alternativas legales que le permita continuar operando la red eléctrica.

En declaraciones escritas, la empresa expresó que “aunque no estamos de acuerdo con la decisión del Tribunal, respetamos el proceso judicial y estamos evaluando cuidadosamente todas las alternativas legales disponibles. Nuestra prioridad continúa siendo proteger la confiabilidad del servicio eléctrico para el pueblo de Puerto Rico”.

El Supremo notificó este miércoles que tumbó el acuerdo que mantenía LUMA con el Gobierno de Puerto Rico aludiendo incumplimiento con los requisitos legales y dispuso que el Tribunal de Primera Instancia supervise el proceso para transferir la operación del sistema eléctrico.

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La determinación se produjo mediante una votación 5-4 en los casos consolidados Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y otros v. LUMA Energy LLC y otro, y Gobernadora de Puerto Rico y otro v. LUMA Energy LLC y otros.

“Estamos revisando la decisión del Tribunal y sus implicaciones para el sistema eléctrico de Puerto Rico. Cualquier paso futuro estará guiado por nuestro compromiso con los clientes y con la continuidad de un servicio público esencial”, expresó el consorcio.

“Seguimos preocupados por el posible impacto de esta decisión en los esfuerzos en curso para fortalecer y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico. Este asunto va más allá de una disputa contractual. Tiene implicaciones significativas para la prestación de un servicio eléctrico esencial, la seguridad pública y el futuro energético de Puerto Rico. Estamos evaluando los próximos pasos apropiados mientras mantenemos nuestro enfoque en nuestros clientes”, añadió LUMA.

La empresa fue más allá al pedir una “investigación inmediata, rigurosa y transparente” ante las “serias alegaciones que se han planteado públicamente sobre intentos de influir en el Tribunal”.

“Mantenemos plena confianza en la integridad del Tribunal Supremo; nuestra preocupación no está dirigida a sus jueces, sino a proteger la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial”, manifestó el consorcio.