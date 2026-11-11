Ante las denuncias realizadas por clientes de LUMA Energy relacionadas con un alza en el consumo de energía tras la instalación de contadores inteligentes, la representante del Distrito 29, Gretchen Hau, radicó una medida de investigación para conocer detalles del programa de modernización de la infraestructura del sistema eléctrico de Puerto Rico.

La radicación de la medida provee mayores herramientas a la Comisión de Gobierno cameral para que la investigación a realizarse “sea abarcadora”, informó Hau.

“Desde que inició el proceso de instalación de los nuevos contadores inteligentes por parte de LUMA, surgieron preocupaciones y reclamaciones de clientes residenciales y comerciales quienes alegan experimentaron aumentos significativos en las facturas de la luz, por lo cual es necesario investigar la razón de estos aumentos. Estas reclamaciones ameritan una evaluación objetiva y rigurosa, más aún en momentos en que los costos por el servicio de energía son elevados”, destacó Hau.

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A juicio de la representante de Cayey y Cidra, la medida radicada provee al personal de la Comisión de Gobierno cameral con mayores herramientas para investigar de forma precisa detalles relacionados con la modernización del sistema.

La representante reconoció la necesidad de modernizar el sistema de energía eléctrica como medida para fomentar el desarrollo de Puerto Rico, pero dicha acción “debe realizarse con las garantías necesarias para asegurar que los avances tecnológicos no se traduzcan en perjuicios económicos para los abonados ni comprometan la confiabilidad de los procesos de medición y facturación”.

Hau se mostró confiada en que la medida se atenderá con la urgencia.

“Es necesario conocer el funcionamiento de los contadores inteligentes para devolver la confianza a los clientes y con ello evitar el cierre de comercios así como la imposición de cargas económicas que incidan en los comprometidos presupuestos familiares”, finalizó la legisladora.