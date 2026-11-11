17 municipios podrían quedarse sin luz por trabajos de LUMA este miércoles
Las labores impactarán a casi una veintena de municipios durante este miércoles.
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LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios municipios, como parte de sus labores dirigidas a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.
Los municipios que pudieran experimentar interrupciones de energía por las labores son:
- Aibonito
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: BDA. San Luis Sinaí 208.
- Aguas Buenas
Nueva construcción: Sector Pajillas.
- Arecibo
Instalación de aparatos automatizados: Comunidad Green, sector Cuchi 1; urbanización Villas de Campo Alegre; urbanización Villa Silverio; sector Quebradas; sector Santiago Péndula; sector Sorongo; urbanización Alturas de Quebrada; escuela Manuel Corchado; iglesia de Dios Pentecostal Aibonito de Hatillo; parcelas Campo Alegre; parcelas Manuel Candelaria; parcelas Rafael Capó, sector Arana, sector Berrocales, sector El 19, sector El 21, sector Las Cuarenta, sector Mariposa, sector Pentecostal, sector Ranchos de Bayaney, sector Sonadora; urbanización Green Hill; urbanización Reparto Ramírez; Bosque Estatal Río Abajo; Las Cotorras; Observatorio de Arecibo; comunidad Juan A. Díaz Crespo; comunidad Villa Rosa; parcelas Mattei; sector Boquerón; sector Canta Gallo; sector Cienegueta; sector Combate; sector Cuatro Calles, sector Guayabota, sector Joya Los Yambo, sector Juego de Bolas, sector La Guinea, sector Los Cacaos, sector Los Caños, sector Los Pichis, sector Marcos Soto, sector Paseo Los Robles, sector San Rafael, sector Vira la Guagua y urbanización Jardines de Green.
Relacionadas
- Aibonito
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barriada San Luis Sinaí 208.
- Bayamón
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Calle Licenciado Juan Nevárez Santiago y calle 33, en la urbanización Caparra.
- Camuy
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Calles Ramón Cabán e Infanson, en el pueblo.
- Carolina
Remoción de vegetación: Barrio Cedros, PR-185, sector Camino del Café y Camino Ingenio Ortiz.
Trabajos en postes: Calles Jesús Velázquez Walker, Arroyo, Kercado, Mónico Rivera, CIEM, Santa Paula 3, Auto Kart, Amaury Industrial Park, Amaury Plaza y sector Las Cruces, en la PR-887.
- Coamo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrios Coamo Arriba, Pedro García y Santa Catalina; Villa Santa Cata.
- Dorado
Remoción de vegetación: Barrio Espinosa, sector Guarisco.
- Fajardo
Trabajos en postes: Valle Puerto Real (calles 2W, 3, 4, 5, 8 y 9).
- Guayama
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrios Caimital (sector Corazón), Cacao Alto, Jagual, La Mula y Quebrada Arriba; Sonadora, Miraflores y Sierra Linda.
- Guayanilla
Remoción de vegetación: Barrios Quebradas, Consejo y Llano.
- Gurabo
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes: Carretera 941, kilómetro 11.3, calle Hacienda El Piñón.
- Mayagüez
Restauración y modernización de subestaciones: Calles Ramón Emeterio Betances, San Vicente W. y Santo Tomás, en el casco urbano.
- Moca
Trabajos en postes: Carretera 420, kilómetro 4.6, intersección con el barrio Naranjo.
- Río Grande
Trabajos en postes: Barrio Las Tres T, carretera 3, R967, kilómetro 1.5, intersección.
- San Germán
Trabajos en postes: Carretera 330, barrio Rosario, sector Poblado; carretera 348, kilómetro 9.9.
- San Juan
Restauración y modernización de subestaciones: Residencial Santa Elena, residencial Vista Hermosa, urbanizaciones La Riviera, Las Lomas, Altamesa y Yambele, condominio Meliyan, Colegio Corazón de María, sector Tierra Santa y urbanización Santiago Iglesias.
Remoción de vegetación: Calle Greenwood, urbanización Summit Hills.