Génesis Dávila, quien fue primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2026, no competirá en la próxima edición “All Stars” del certamen Miss Grand International (MGI), tras determinar que debe atender compromisos que había asumido previamente.

Así lo dio a conocer hoy, miércoles, la organización Miss Grand Puerto Rico en declaraciones escritas difundidas en sus plataformas oficiales, en las que expusieron que el retiro de la experimentada modelo responde a factores externos a la franquicia local.

“La organización Miss Grand Puerto Rico informa que Génesis Dávila ha tomado la decisión de no participar en la próxima edición de MGI All Stars, debido a circunstancias recientes que requieren que asuma compromisos previamente adquiridos”, reza el comunicado.

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Respaldo de Miss Grand Puerto Rico ante su salida

Pese a que la preparación de la reina de belleza ya estaba encaminada, la entidad expresó su respaldo ante la determinación de la también modelo y exreina de belleza.

“Si bien esta decisión responde a circunstancias ajenas a nuestra organización, respetamos su determinación y le deseamos el mayor de los éxitos. Durante este proceso, nuestra organización trabajó con dedicación y compromiso para garantizar su preparación y participación en la competencia internacional”, añadió la franquicia.

El efecto de la coronación de Jennifer Barreto en Miss Universe

Dicha noticia surge a pocas horas de que la puertorriqueña Jennifer Barreto se coronara como la nueva Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, lo que conlleva que el título nacional que ostentaba la nueva soberana universal pase ahora a manos de su primera finalista.

De igual forma, la organización agradeció el respaldo de los diseñadores, colaboradores, patrocinadores y del equipo técnico que formó parte de la preparación de Dávila con miras al escenario internacional, al tiempo que reafirmó su compromiso con el desarrollo de futuras delegadas boricuas.

Hasta el momento, Miss Grand Puerto Rico no ha precisado si designará a otra candidata para ocupar el espacio de la isla en la competencia especial ni Dávila se ha expresado de manera individual sobre los proyectos que motivaron su salida.