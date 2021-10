Logró coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2021. Pero sentirse bella es un concepto con el que no estaba familiarizada mientras crecía.

Fue objeto de burlas que marcaron su proceso en la misión por aprender a amarse a sí misma. Hubo llanto y frustración. Pero Michelle Marie Colón Ramírez hoy mira esos recuerdos con una sonrisa de triunfo.

“Me decían mona, por mi color de piel, extranjera, ya que mi madre es dominicana y mi padre es puertorriqueño, pero estaba en una escuela americana, por lo tanto, era siempre esta lucha de amar quién yo era”, confesó la nueva soberana en un encuentro con este medio en el Fairmont El San Juan Hotel. Anoche la representante de Loíza resultó victoriosa en el certamen en el que compitió con otras 25 candidatas.

“Durante la etapa de la adolescencia, aunque yo era una niña muy feliz, siempre estaba luchando con ese amor propio porque por mi físico realmente no era segura de mí misma. Cómo todos conocemos, la raza negra y sobre todo, las mujeres, somos las más vulnerables”, sostuvo. “Me decían jirafa, Torre Eiffel, muchos otros nombres”, lamentó la reina de belleza, quien mide 6 pies de estatura, de los días en que sufrió acoso escolar. “Pero lo que antes era una debilidad, ahora es una de mis grandes fortalezas porque ahora llevo la banda de Miss Universe Puerto Rico”, afirmó con una amplia sonrisa la estilizada reina.

“No te miento. Claro que me llegué a sentir fea. Me podría sentir vulnerable, pero yo sé que esa niña interior está tan feliz de ver la mujer que ayer se coronó como Miss Universe Puerto Rico”, sostuvo, y resaltó su interés en motivar a quienes estén pasando por una experiencia similar a la suya.

“Llegué a sufrir depresión, en ocasiones. Nunca lo había comunicado, pero al tener esta plataforma yo sé que puedo impactar niños que han sufrido mi misma historia de vida, del acoso, y que puedan verse reflejadas en mí, que si yo lo pude superar, ellas es también”, expresó enfática, y dijo cómo ganar ha resultado como imaginó.

“Estoy viviendo un sueño al ser la representante de todo un pueblo que cada día está luchando por cambiar ese estereotipo, sobre todo para la visibilización de la mujer negra en los certámenes de belleza”, resaltó. “Fui una niña soñadora que siempre quiso proyectarse como Miss Universe Puerto Rico, pero lo vi en este momento imposible porque no veía representación”, confesó. “No veía una niña como yo, a una mujer como yo con sus rasgos representando a Puerto Rico en los certámenes de belleza. Por lo tanto, es importante recalcar que todos nos debemos el amor el físico, esos atributos que hacen nuestra personalidad y, sobre todo, sentirnos seguros de la persona que nosotros proyectamos en el exterior”, añadió convencida la joven de 21 años, natural de Bayamón.

“Yo no nací en Loíza, pero Loíza nació en mí. Creo que una representación va más allá de un zip code, y cuando nosotros vemos esa conexión que uno puede tener con un pueblo que deseas representar, esos lazos de comunicación que uno crea con las distintas comunidades, con la alcaldesa (Julia Nazario) para discutir proyectos públicos que uno puede realizar con los distintos barrios, pienso que ese fue mi motor de confirmación para realmente luchar por esta corona”, dijo la soberana, quien compartió los atributos con los que se siente confiada de traer la sexta corona del certamen internacional, que se celebrará en diciembre en Israel.

“Mi compasión, mi espiritualidad y sobre todo porque todos estos años he trabajado arduamente por dejar un legado de quién es Michelle, una mujer inspiradora que siempre quiere luchar por el bienestar de toda una comunidad, de un colectivo que es un país que cada día quiere resaltar lo hermoso que nosotros tenemos, esa resiliencia, de luchar no importa las circunstancias, no importan los obstáculos, por el bienestar de nosotros mismos”, dijo quien se coronó como Miss Teen Americas 2018 como parte de la franquicia Miss Teen World. Precisamente, la experiencia de ese certamen le enseñó que no importa el poco tiempo que tenga para prepararse, apuesta a brillar.

“Tuve un mes de preparación para aprender sobre la cultura puertorriqueña, la cultura de El Salvador, porque fue el país del certamen internacional. Gané primero el certamen de Puerto Rico, y Puerto Rico logró coronarse”, expresó con gran satisfacción la beldad. “Cuando te propones una meta, no hay nada que pueda ser de obstáculo porque estás firme hacia lo que tú quieres lograr”, enfatizó Michelle Marie, quien está próxima a culminar un doble bachillerato en biología y premédica, con miras a continuar una carrera en medicina con especialidad en dermatología.

“Sufrí de mucho acné severo y durante todos esos años que realmente no amaba mi físico, vi esa correlación, que lo podría combinar con esta meta de poder crear hasta una línea skin care (cuidado de la piel), adentrarme más en la dermatología, en la cirugía, poder impactar a personas a través de algo tan sencillo como la piel, pero que realmente ayudará a crear grandes cambios en su personalidad”, explicó, y aclaró que solo le restan 13 créditos para completar el doble bachillerato.

Dentro de su misión por motivar al amor propio, se siente orgullosa de su Fundación CARE Empowerment Program, una organización que busca desarrollar líderes a través de proyectos de impacto comunitario.

“Nació de una experiencia personal, a través de tantos años de acoso escolar y hasta de un acoso sexual en la universidad con un profesor. (La situación) no llegó a ser nada físico, pero sí fue verbal, y eso sí tiene un impacto psicológico en las personas que son recipientes de esas palabras”, confesó. “Pienso en poder narrar historias de vida, impactar sabiendo que hay seres humanos que también han pasado por lo mismo, y sobre todo pensando en lo que tú puedes hacer bien como modelo a seguir. Precisamente por eso formé las siglas CARE: conócete, ámate, respétate, empodérate”.