La ilusión por dedicarse a cantar y actuar formará parte de sus nuevas metas profesionales.

Miss Universe Puerto Rico 2021, Michelle Marie Colón, tiene sus aspiraciones puestas en destacarse en diversas facetas del mundo del entretenimiento una vez culmine su reinado, que será este jueves, cuando entregue su corona a la nueva soberana durante la gala final en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Siempre he mencionado que el lado artístico es en lo que me gustaría enfocarme luego de entregar la corona. Han sido muchas clases de baile, de canto, teatro musical, que he perdido por estar enfocada en sesiones de oratoria, de dicción, de pasarela y, por lo tanto, entro nuevamente al mundo del entretenimiento”, afirmó quien ganó representando a Loíza en octubre del año pasado.

“A mí me encanta estar en una tarima, ya sea si es como presentadora, si es Broadway, porque me encanta el teatro musical, vuelvo a adiestrarme en este mundo. La actuación también me encanta frente a cámaras, es algo que todos los días también estoy aprendiendo, con diferentes profesionales en el área, ese aspecto artístico. Estoy lista para enfrentarme a esos nuevos retos”.

Sus estudios universitarios también forman parte de sus objetivos. “Termino mi doble bachillerato de biología y premédica en la Universidad Interamericana de Bayamón”, añadió la reina de belleza, quien en el pasado ha compartido su deseo de convertirse en dermatóloga.

“La salud es algo que siempre me ha llamado la atención”, sostuvo. “Es un aspecto que se necesita atender con urgencia en este país. Al trabajar directamente con estos niños, los jóvenes, veo que hay muchas inseguridades y, sobre todo, muchas comparaciones sociales cuando hablamos de un aspecto físico y condiciones de la piel. Eso es algo que, con conocimiento y educación, que yo pueda ayudar a un niño, esa es mi meta”.

La también creadora de la Fundación CARE Empowerment Program, que busca desarrollar líderes a través de proyectos de impacto comunitario, se mantiene firme en brindar ayuda a través de la organización. “Estaré fomentando más las causas sociales del programa. Hay muchos talleres, sicólogos, médicos, que quieren aportar al bienestar de nuestro país. El compromiso que yo quiero tener hacia mi pueblo, que ha sido minimizado por un aspecto físico, al ser Miss Puerto Rico nos vemos con muchas más posibilidades socioeconómicas en diferentes aspectos”.

Por lo pronto, la idea de entregar la corona le produce sentimientos encontrados.

“Siempre digo que es un bittersweet moment (momento agridulce) porque uno siempre quiere quedarse con la corona, sobretodo cuando es un sueño que has visualizado desde hace muchos años. Pero esa responsabilidad y ese rol de Miss Universe Puerto Rico continuará aunque no porte la corona físicamente”, analiza. “Es un trabajo que no termina la noche que entregas la corona. Es un trabajo de todos los días. Tú estás construyendo como el resumé de tu vida. Cuando eres coronada Miss Universe Puerto Rico, eres una agente de cambio, una inspiración para futuras generaciones”.

La soberana natural de Bayamón manifestó sentirse complacida con el desarrollo de las candidatas durante el proceso de preparación para esta competencia.

“Estoy tan feliz de ver la evolución de cada una de ellas. Me quedé con la boca abierta el día de la preliminar porque no son las mismas chicas que yo vi en el día del casting. Tuvieron una transformación con las clases, los talleres, los profesionales que esta organización brindó a cada una de las candidatas. Estoy tan emocionada de que esa noche final todo Puerto Rico pueda ver que, aunque no todas tengan la corona, todas ellas son reinas”.

Para concluir, Michelle Marie adelantó que trabaja en una propuesta con la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

“Voy a participar siendo parte del desarrollo y producción de un proyecto que combina no tan solo mi amor, mi compromiso por Puerto Rico, sino también por el turismo. Tan pronto llegue noviembre van a estar enterándose en mis redes sociales. Es una nueva etapa en mi vida que espero que todo Puerto Rico también se pueda unir a ese camino”, expresó sin adelantar más detalles.