Tras su destacada participación en el certamen Miss Universe 2021, la representante de Puerto Rico, Michelle Marie Colón Ramírez, ahora tiene los ojos puestos en el mundo de las comunicaciones, en especial en la televisión.

En entrevista telefónica con Primera Hora, la joven natural de Bayamón, pero quien representó a Loíza en el certamen local, indicó que, por el momento, visualiza poner en pausa sus estudios para adentrarse en los medios.

“Me encantan las bellas artes, el canto, el baile, los medios de comunicación, y entiendo que siendo Miss Universe Puerto Rico realmente logré adentrarme un poco más a confiar más en el poder de la dicción, en el poder de las palabras y sobre todo, en ser una inspiración para los demás con esta plataforma, por lo tanto me gustaría trabajar ya sea con Wapa, porque realmente se ha convertido en mi segundo hogar”, manifestó la beldad boricua quien anoche se posicionó entre las 10 semifinalistas en el certamen internacional.

La joven de 21 años, quien al momento de esta entrevista había salido de la ciudad de Eilat, en Israel –sede del certamen de este año- rumbo a Tel Aviv, espera mañana martes tomar un avión de regreso a Puerto Rico.

Michelle Marie indicó estar deseosa de llegar de vuelta a casa y tener unos días de descanso. “La organización me ha mencionado que tendré algunos días de vacaciones cuando llegue a Puerto Rico y eso me encanta porque durante estas últimas dos semanas el tiempo de descanso ha sido bien corto, yo creo que lo más que he dormido han sido cinco horas”, dijo entre risas.

Sobre su desempeño en la final de Miss Universe, recalcó estar complacida. “Yo he trabajado más de siete años para llegar a tocar el escenario de Miss Universe y por eso es que me siento orgullosa del trabajo que realicé, porque estaba enfocada en la corona, pero gané la unión de todo un pueblo, y eso es lo que yo me llevé de esta experiencia”.

“El mayor de los éxitos” para la nueva Miss Universe

Como la reina puertorriqueña se impuso durante los ensayos tener alguna interacción con las otras 79 participantes del concurso, recuerda haber compartido, aunque momentáneamente, con la ganadora de la corona, la representante de India, Harnaaz Sandhu, a quien le desea lo mejor.

“Estuvo muy presente en mis propósitos que con cada candidata yo tuviera una conversación de buena energía y lo logré tener con la gran mayoría. Cuando logré tener una conversación con India, porque realmente no logré acercarme mucho con ella, pero la poca conversación que logré tener, fue una muy bonita y realmente yo le deseo el mayor de los éxitos”.

Sobre el maúllo de la concursante de India, que tanta atención ha logrado en las redes sociales, Colón lo ve como un momento jocoso y espontáneo que tuvo la candidata de India.

“Lo vi como algo sweet, algo dulce para ella, yo creo que eso es hacia donde ella se quería enfocar, ya que esa pregunta del top 16 es algo que debería nacer de nuestros corazones y yo sé que así es que ella lo quería comunicar”.

Defiende la selección del traje de gala

En cuanto a la selección del vestido que lució en la noche final, creación de los diseñadores de moda israelíes Eli Biton y Yehuda Biton, la joven boricua entiende que fue la decisión correcta.

“La organización, al igual que yo, quisimos llegar a una perspectiva internacional y por eso es que utilizamos a un diseñador puertorriqueño para la preliminar y un diseñador israelí para la final. Yo me siento muy feliz con la selección de los vestidos porque realmente fue mi selección y me siento orgullosa de que muchas personas también vieron reflejadas mi personalidad”, dijo.

“Ambos colores los amé; el violeta que refleja esa seguridad y sobre todo esa energía que yo tanto estoy conectada en todo momento... y a mí me encanta el amarillo porque refleja ese positivismo, esa alegría que me caracteriza y logré llevar durante ese vestido final en la noche final, por lo tanto, yo me siento totalmente feliz con la selección de los vestidos y sobre todo con los diseñadores que pusieron todo su amor y desempeño en esas obras de arte”, concluyó Miss Universe Puerto Rico 2021.