La versión folklórica del icónico atuendo de la jíbara puertorriqueña fue la inspiración para el traje típico que lucirá Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, en el certamen internacional en México.

La reina de belleza presentó el sofisticado vestido, nombrado “Fantasía jíbara”, en la tarde de hoy en NotiCentro Edición Estelar (WapaTV). La pieza fue diseñada por el modisto Joshuan Aponte, quien también estuvo a cargo de los trajes típicos de Kiara Liz Ortega, Madison Anderson, Estefanía Soto y Ashley Ann Cariño Barreto.

El diseñador de moda, quien también se desempeña como director de Vestuario de Miss Universe Puerto Rico, trabajó un diseño vanguardista que combina la clásica silueta de una falda amplia de tres volantes, con un corsé de cuello bandeja y mangas bombacho. El ajuar lo complementa un elegante abanico de encaje.

La soberana boricua confesó a Primera Hora sentir nostalgia al lucir el diseño. “Es una pieza bien importante que la tengo muy pegada en mi corazón”, dijo. “Este vestido para mí es algo muy increíble porque desde pequeña yo jugaba con la Barbie puertorriqueña y me acuerdo cuando vi a Joyce Giraud en el 98 competir en Miss Universo”, recordó.

“Estaba en mi casa. La vi con su traje de jíbara. Yo tenía un vestido de jíbara en el closet, de la ‘Noche Puertorriqueña’ de la escuela. Me lo puse y jugaba a Miss Universo y que ese era mi traje típico”, añadió.

Jennifer también destacó el valor que representa la pieza. “Para mí esto ha sido un sueño cumplido. Me encanta la representación que llevo, que es las tres razas puertorriqueñas, y de ahí sale la jíbara, la mujer que abrió brecha para otras mujeres en Puerto Rico. Siento que es algo muy autóctono, que me hace sentir muy feliz de llevarlo allá en México”, expuso con una amplia sonrisa.

El vestido tiene incrustaciones en pedrería, acabados traslúcidos, perlados y acentos de cristal en tonalidades plateadas y rosa fucsia. En la parte de la espalda, desde un cinturón sobresalen cinco listones flotantes con cinco aves (reinitas) que representan a las puertorriqueñas que han ganado la corona de Miss Universe: Marisol Malaret, Deborah Carthy Deu, Dayanara Torres, Denise Quiñones y Zuleyka Rivera.

Una anécdota que compartió Miss Universe Puerto Rico 2024 se relaciona con las reinitas que forman parte del vestido. “El diseño es espectacular. Me encanta que es algo innovador, que ustedes no se imaginan la construcción y el ensamblaje que lleva esto. Sobre todo, me fascina llevar a las cinco reinas pasadas aquí conmigo, representadas como las cinco reinitas. Es algo que me llena de mucho orgullo”, afirmó. “Irónicamente, en la caja de las reinitas vinieron seis, no cinco, y él guardó una, así que no sé si es una buena señal, pero estoy bien contenta con Joshuan y su diseño”.

Uno de los detalles que llama la atención de la pieza son las luces internas que muestran estampas sobre la historia de las raíces y la mezcla racial de Puerto Rico. Alrededor de la falda, se observan cuatro figuras que se toman de las manos en representación de las tres razas que forman la identidad puertorriqueña: el cacique taíno, el conquistador español y el africano, junto al jíbaro.

Un séquito de niños del Ballet Gíbaro de Puerto Rico la acompañó en la presentación. ( Pablo Martinez Rodriguez )

Cada figura está acompañada por símbolos icónicos: el jíbaro con la bandera de Puerto Rico y el coquí; el cacique taíno con el “cemí” y la diosa Atabey; el conquistador con el escudo de España; y la afrodescendencia con la máscara de vejigante e instrumentos africanos.

Fabián de la Fuente estuvo a cargo de confeccionar el tocado, que rinde homenaje a la flor nacional, la flor de maga. La pieza fue hecha a mano de manera escultórica por el diseñador.

La beldad boricua modeló el diseño mientras un séquito de baile infantil de Gíbaro de Puerto Rico bailaba al son de varias estrofas de la trovadora Victoria Sanabria, quien estuvo acompañada del cuatrista Ricky Soto.

No se trata de la primera vez que una representante boricua luzca un traje típico inspirado en el vestido jíbaro. Carmen Betancourt (1955), Mapi Cortés (1957), Enid Del Valle (1961), Yolanda Rodríguez (1964), Ivonne Coll (1967), Sonia Stege (1974), Joyce Giraud (1998), Isis Casalduc (2002) y Gabriela Berríos (2014) modelaron piezas inspiradas en este tema.

Los hijos de la reina de belleza estuvieron presentes durante la presentación del traje típico. María Valentina y Fernando José, de 13 y 12 respectivamente, se mostraron emocionados con el diseño.

“La carita de mis hijos valía un millón. Ellos estaban bien sorprendidos. Dijeron ‘wow’, porque ellos no tenían idea de lo que yo iba a estar llevando hoy. No sabían cómo iba a ser el traje típico, así que ellos están bien contentos por mamá, de que estoy llevando una pieza de arte y que voy a estar representando a Puerto Rico con mucho orgullo allá en México”, manifestó la también madre de Cataleya, de 2 años.

La soberana boricua, quien se convirtió en la primera aspirante de 36 años y madre soltera en ganar el certamen de Miss Universe Puerto Rico, resaltó que se siente lista para traer la sexta corona el próximo 16 de noviembre en el certamen internacional, que será en México.

“Esto de ser reina es como cuando vas a las olimpiadas, es un trabajo bien grande, bien arduo, y yo tengo un equipo excelente que me está apoyando y ayudando en todo, así que vamos a hacer una gran labor allá”, afirmó sobre el proceso de preparación. “Yo me puedo ir mañana a México y me siento lista. Yo estoy preparada para irme en cualquier momento”.