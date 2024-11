Zoe Creed, la delegada de Australia para Miss Universe 2024, se desmayó en medio de una actividad en la concentración del certamen de belleza en México, lo provocó preocupación entre los internautas.

El accidente se produjo mientras las concursantes participaban de una conferencia, donde se captó a la beldad siendo escoltada fuera del salón, y luego recibiendo ayuda de sus compañeras tras desplomarse y caer al suelo.

La concursante de 23 años, no obstante, dejó saber desde su cuenta de Instagram que se encuentra “absolutamente bien” tras ese síncope.

“Gracias a todos por sus mejores deseos. La razón detrás del desafortunado desmayo es por mi presión arterial baja, que es algo con lo que he luchado durante mucho tiempo. Puede hacer que me sienta enferma y mareada y, a veces, me provoca desmayos”, expresó la reina de belleza.

La candidata expresó también que padece de endometriosis.

Según la organización Mayo Clinic, la endometriosis se trata de una afección en la que las células similares al revestimiento del útero, o endometrio, crecen fuera del útero, lo que puede provocar cólicos o dolores en la parte abdominal inferior antes, durantes y luego de la menstruación.

“Combinando esas dos (condiciones), te puedes imaginar que no es un sentimiento agradable”, manifestó la joven natural de la ciudad de Brisbane, quien destacó que situaciones como esta son razón suficiente por las que es una “apasionada sobre la salud femenina y promover una buena plataforma para que las mujeres puedan expresar sus preocupaciones salubristas”.

“Estoy absolutamente bien, y, no se preocupen, me verán en la cena como si nada hubiera pasado”, manifestó.

Tanto Creed, como otras 129 delegadas, continuarán con excursiones turísticas en la nación azteca hasta hoy, 7 de noviembre. Se esperan que las candidatas participen el próximo 12 de noviembre en una gala donde revelarán la nueva corona con zafiros y diamantes, inspirada en las mariposas, que lucirá la siguiente reina universal.

El 14 de noviembre se llevará a cabo la competencia preliminar donde las aspirantes desfilarán en traje de baño, de gala, así como mostrarán sus trajes típicos. La final será el 16 de noviembre, desde la Arena Ciudad de México, que arrancará a las 9:00 de la noche, hora local.