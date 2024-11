La Miss Chile Emilia Dides, quien aunque solo llegó al top 12 de Miss Universo fue una de las favoritas a ganar la corona, reveló que lleva tres años conociéndose de manera virtual con William Levy y ambos están abiertos a iniciar una relación.

“No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, dijo la también cantante a “El gordo y la flaca”.

Ante la pregunta del paparazzi Jordin Martin sobre si habla mucho con el actor cubano, la beldad chilena respondió: “Sí, hablamos mucho”.

Sobre lo que más le gusta del protagonista de telenovela, reveló: “Su belleza física, pero su corazón más”.

Dides y Levy han estado coqueteando en redes sociales con intercambio mensajes que han dado de qué hablar.

De acuerdo al paparazzi español, Levy le dijo que está ilusionado con la modelo chilena y tienen planes juntos para pasar unas vacaciones.

Según el periodista, el protagonista de “Sortilegio2 le expresó su deseo de iniciar una relación con Emilia Dides, sin embargo dejó saber su inconformidad con su expareja y madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, a quien acusó de “ponerle trabas” cada vez que quiere iniciar una relación con alguien.

Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación de William Levy y una serie de situaciones salieron después de eso, tal como la visita de la policía en varias ocasiones a su casa.

¿Quién es Emilia Dides?

Emilia Dides es cantante, compositora y modelo chilena. Con 24 años, la joven modelo saltó a la fama en 2018 al ganar un programa de talentos. Hoy destaca como una de las preferidas en el certamen mundial, indica Telemundo.

Dides es hija de la soprano Joanna Maffei.

Comenzó su carrera musical a temprana edad, cantando en eventos desde los siete años. Más adelante, a los 19, su participación en el programa de talentos no solo la consolidó como una artista en ascenso, sino que también le permitió ganar una beca para estudiar en Miami, ampliando sus horizontes en la música, publica el citado medio.