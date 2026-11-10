La Miss Universo República Dominicana, Melissa Núñez, perdió el conocimiento tras el accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes en Santo Domingo, cuando viajaba junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles, y el chofer.

Según una fuente consultada por Listín Diario, esas eran las únicas tres personas que se encontraban en el automóvil, el cual dio varias vueltas durante el accidente.

Tras el impacto, Núñez, Febles y el chofer fueron trasladados a Hospiten Santo Domingo, donde les realizaron varias tomografías y radiografías. Los tres permanecieron bajo observación médica, mientras que tanto la candidata como la directora recibieron sueros durante su atención.

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La fuente explicó que Melissa sufrió varias lesiones en un brazo y una pierna. En tanto, Febles presentó dolor en uno de sus costados, por lo que requirió una evaluación médica. Al conductor también le practicaron distintos estudios. Los tres se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con la información ofrecida a este diario.

El accidente alteró los planes de viaje de la representante dominicana, quien tenía programada una despedida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas antes de partir hacia Puerto Rico para incorporarse a la concentración de Miss Universo 2026.

Núñez tenía previsto viajar este domingo, pero su traslado dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas.