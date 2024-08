Dispuesta a seguir “rompiendo esquemas y erradicar paradigmas”.

Jennifer Colón Alvarado , Miss Universe Puerto Rico 2024, aprovecha su nueva vuelta a los concursos de belleza para conectar e inspirar al pueblo con su mensaje de perseverancia y equidad en su primer “Meet and Greet” en Plaza Las Américas.

La soberana llegó al Centro de Atención al Cliente de Claro Puerto Rico, auspiciador principal de la franquicia nacional, para conocer de cerca a jóvenes y adultos fanáticos, quienes intercambiaron palabras, recibieron su autografía y hasta se tomaron un par de “selfies” y le obsequiaron regalos.

“Me siento bien agradecida cada vez que tengo la oportunidad de hacer una aparición pública, sentir el calor de la gente que me quiere tanto. No hago más que sentirme súper contenta, asi que se repita”, dijo la orocoveña, quien impresionó con su melena castaña con destellos rubios en la tienda.

La boricua aseguró que esa transformación es solo un vistazo a lo que viene en su histórico reinado como la primera mujer mayor de 28 años y madre en representar a la Isla del Encanto en el certamen Miss Universe, donde la condición física, la apariencia y la presencia escénica serán claves.

“Tengo mis entrenamientos con Anita (Buitrago) en Liv Fitness Club, el doctor Carlos Izcoa me evaluó, y me dijo que estará haciendo unos cambios a mi sonrisa, estoy recibiendo mis clases de maquillaje y arreglo de cabello con Clark Ivor, comencé mis “fogueos” con Norwill Fragoso en su academia (Fragoso Performing Arts Studio), estamos dándole duro a las clases de pasarela. Estamos haciendo una transformación total, que no es lo que ustedes están viendo aquí”, aseguró.

La reina de belleza sostuvo que “no vamos a tirar todos los cartuchos de una”, sino que está haciendo todo lo pertinente para no solo llevar su mejor versión a la gala final, que se celebrará este noviembre en México, sino una representación singular de las mujeres boricuas.

“Yo me crié aquí en Puerto Rico, soy de la vieja escuela, con 36 años, yo he vivido muchísimas cosas, cuando todo el mundo le tenía el miedo a la llegada del año 2000, lo que le denominaron como el ‘Y2K’, viví cuando teníamos los teléfonos con cables, experimenté lo que era utilizar el ‘dial-up’, cuando en casa gritaban que enganchara el teléfono para usar el Internet. Todas estas experiencias, así como mi vida íntima, me transformaron en la mujer que soy, estoy lista para hacer historia, llevando nuestra esencia y costumbres a la pasarela”, manifestó.

Colón aseguró que siente placer de cargar la monoestrellada a nivel universal, particularmente en momentos donde las boricuas siguen dejando su marca en los Juegos Olímpicos 2024 en París, como Adriana Díaz, la primera puertorriqueña en llegar a los octavos de final en tenis de mesa, Gabby Scott, atleta que estableció un nuevo récord nacional en los 400 metros durante su carrera de repechaje en la capital francesa con tiempo de 50.52 segundos, así como las “12 Guerreras” de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, que llegaron por segunda vez al prestigioso evento deportivo tras su debut en la pasada edición en Tokio 2020.

“Este movimiento no solo se está dando en las Olimpiadas, es en todo, México eligió a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum, soy la primera Miss Universe Puerto Rico madre, y de 36 años, y tenemos otros países que se unieron a ese movimiento también”, destacó la soberana, resaltando la coronación de la venezolana Ileana Marquez Pedroza, modelo y educadora de 28 años que tiene una niña de 11 años, y la maltesa Beatrice Njoya, una analista de riesgos de 39 años, quien es madre soltera de tres niños y sobreviviente de violencia doméstica.

“Esto abre las puertas a la diversidad, a la inclusión, a las mujeres que se pensaron que se les fue el tren puedan lograr su sueño de ser reinas de belleza nuevamente, pero también esto ayuda a que nosotras, las mujeres, tengamos la oportunidad de presentaron en distintos matices. Esto va a ser un año diferente, atípico, pero bien interesante”, apuntaló. “Es bien bonito que, como dije en la noche de coronación, estamos rompiendo esquemas y erradicando paradigmas para movernos a un mundo más progresivo”.