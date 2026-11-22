El artista puertorriqueño Moa Rivera se presentó con éxito durante la gala del Miss Venezuela, dirigido a seleccionar a las reinas para Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Supranacional de este año. El cantante interpretó “Los Roques”, un tema dedicado a este emblemático destino turístico del país, y conquistó al público con una presentación llena de ritmo, energía y orgullo latinoamericano, detalla el comunicado de prensa.

La participación de Rivera se dio durante el desfile de las candidatas en traje de baño. Con su estilo carismático y su propuesta musical, el artista acompañó la pasarela de las participantes.

La interpretación de “Los Roques” logró crear una conexión especial con los asistentes, no solo por su ritmo bailable, sino también por el significado de la canción, inspirada en uno de los paisajes naturales más reconocidos de Venezuela, asevera la nota de prensa.

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El tema rinde homenaje al archipiélago de Los Roques, considerado una de las joyas turísticas del país por sus aguas cristalinas, playas de arena blanca y extraordinaria biodiversidad.

“A través de esta composición, Moa Rivera proyecta una imagen positiva de Venezuela y destaca la belleza de sus destinos, al tiempo que incorpora sonidos frescos y contemporáneos a su propuesta artística”, agrega la comunicación escrita.

La presentación en el Miss Venezuela representa un paso importante en la carrera del intérprete, quien continúa ampliando su presencia en escenarios internacionales. Moa Rivera demostró que su talento trasciende fronteras y que cuenta con la capacidad de desenvolverse ante grandes audiencias. Su dominio escénico, la energía transmitida durante la interpretación y la respuesta positiva del público confirmaron el impacto de su propuesta musical.

Para Rivera, interpretar “Los Roques” en un evento de alcance nacional e internacional constituye una experiencia significativa y una forma de estrechar los lazos culturales entre Puerto Rico y Venezuela.