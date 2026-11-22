Pondrán a prueba su porte y su elegancia.

Las 116 candidatas de la edición número 75 del certamen de Miss Universe se preparan para vivir esta noche a través de la Competencia Preliminar una de las experiencias más determinantes en ruta a la gala final este martes. El evento será de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. (hora local) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y se transmitirá por WapaTV.

107 Fotos Conoce a las representantes de distintos países que buscarán conquistar la corona en la edición número 75 del certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico.

Las delegadas tendrán su prueba de fuego para deslumbrar en pasarela con sus atuendos y su dominio en pasarela con la ilusión de entrar al cuadro de las 30 aspirantes por la corona, que se dividirá entre 29 por parte del jurado y una que entrará con el voto del público mediante la plataforma oficial de Miss Universo.

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Además de su porte en traje de baño y vestido de noche, la proyección escénica y el nivel de seguridad se suman a los aspectos a evaluar por el comité encargado de seleccionar quiénes avanzarán a la final. La misión del panel de jueces abarca observar las destrezas de comunicación, el liderazgo, carisma y compromiso social de cada una de las candidatas.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, tendrá la encomienda de impresionar en la ilusión por traer la sexta corona para su tierra natal. La reina de belleza ha logrado cautivar con su simpatía, elegancia y sofisticación a lo largo de estas semanas desde que arrancó oficialmente el certamen.

En un mensaje que compartió el jueves, la reina de belleza natural de Isabela manifestó sentirse confiada en su desempeño durante su encuentro con el jurado. “Tuve la oportunidad de expresar más que un deseo: mi profundo compromiso y la emoción que me lleva a través de este viaje”, publicó en sus redes sociales sobre la experiencia que catalogó como “inolvidable”. “Puerto Rico, en cada momento que estoy dando lo mejor de mí. Gracias por su amor, gracias por su apoyo”, agregó.

Las soberanas desfilaron anoche durante la Competencia de Traje Típico, encuentro destinado a presumir la conexión cultural de su diseño. Miss Universe Puerto Rico 2026 lució la pieza “Moriviví: Renacer Borincano”, una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte. Fabián de la Fuentes estuvo a cargo de los accesorios del traje. De acuerdo con sus creadores, la intención del diseño es representar la sensibilidad, fortaleza y capacidad de recuperación que distinguen al pueblo puertorriqueño.

La gala final será este martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La transmisión será de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. y se podrá ver a través de WapaTV. El canal transmitirá una antesala especial de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. para reseñar el ambiente y detalles relevantes en cuenta regresiva al evento.