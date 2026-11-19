La exreina de belleza Madison Anderson encendió el escenario con su interpretación de un tema inédito durante el encuentro de “Runway to the Universe” que se celebró esta semana dentro de los eventos como antesala a Miss Universe 2026.

La también modelo, quien lució un sensual atuendo con incrustaciones en tonos metálicos, asomó a la tarima para cantar “Brilla” acompañada por un séquito de bailarines para la apertura del evento. El evento se celebró en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, y contó con la participación de las delegadas internacionales del certamen internacional, cuya gala final será el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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“De vuelta al universo, esta vez cantando mi nuevo sencillo, BRILLA. La escribí con mucho amor para ustedes, para que la bailen y se encuentren en cada palabra”, compartió en sus redes sociales.

Madison lanzó su primer tema musical, “Show Me How”, en 2021. Su catálogo incluye las canciones “For The Night”, “Come Be Mine”, “Broken” y “Mi razón”, que estreño en 2024.

La velada contó con la participación de destacados diseñadores puertorriqueños como Gustavo Arango, Stella Nolasco, Luis Antonio, Lisa Cappalli, Carlos Alberto, Marcos Carrazana, Juan Colón, Lisa Thon, David Antonio y Jaer Cabán, entre otros. Sus creaciones fueron lucidas por las delegadas internacionales.