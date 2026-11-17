Las delegas de la edición número 75 de Miss Universe se unieron a la iniciativa “Regalos del Universo” en SER de Puerto Rico para compartir con sus participantes y donar piezas representativas de sus países a beneficio de la institución. Los objetos serán incluidos en una subasta especial cuya recaudación se destinará en su totalidad a la institución sin fines de lucro, detalla el comunicado de prensa.

Entre las piezas que se recolectaron durante el evento se incluyen obras de arte, artesanías, accesorios y artículos típicos que reflejan la cultura y las tradiciones de los países participantes. El evento fue una iniciativa del Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), asevera la nota de prensa.

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SER de Puerto Rico es una institución sin fines de lucro que ofrece servicios de rehabilitación, educación y apoyo a niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional, promoviendo su desarrollo, independencia y calidad de vida.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, seleccionó a SER de Puerto Rico como institución beneficiaria de esta iniciativa en reconocimiento a su trayectoria y a la labor que realiza en favor de las personas con diversidad funcional y sus familias. A su vez, firmó la Resolución Conjunta 91-2026, que asigna $5 millones anuales recurrentes del Fondo General, a partir del año fiscal 2027-2028, para sufragar los gastos operacionales de SER de Puerto Rico.

“Queremos que la celebración de Miss Universe deje una huella positiva en Puerto Rico, especialmente en instituciones que, como SER, realizan una labor invaluable por nuestra gente. Para nuestra administración, apoyar a las personas con diversidad funcional y a sus familias es parte de nuestro compromiso de construir un Puerto Rico más inclusivo. Con esta asignación contribuimos a dar continuidad a los servicios de rehabilitación, educación y apoyo que reciben miles de personas y sus familias, mientras reconocemos a quienes trabajan cada día para hacerlos posibles”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón en la nota de prensa.

Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la CTPR, resaltó el propósito del encuentro. “Con ‘Regalos del Universo’ aprovechamos el alcance internacional de Miss Universe para conectar culturas y apoyar una causa que transforma vidas. Nos llena de orgullo que las candidatas puedan compartir un pedacito de sus países y, al mismo tiempo, contribuir a la extraordinaria labor que realiza SER de Puerto Rico”, expresó.

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Nilda Morales, presidenta y CEO de SER de Puerto Rico, destacó la importancia de esta aportación para continuar fortaleciendo los servicios que ofrece la institución. “A nombre de todo el equipo de SER de Puerto Rico, agradezco a quienes hicieron posible Regalos del Universo y, en especial, a las delegadas por obsequiar piezas representativas de sus países. Los recaudos de la subasta nos ayudarán a dar continuidad a una labor que, por más de 75 años, ha sido esencial para miles de familias puertorriqueñas. Ese es el legado que queremos dejarles a las próximas generaciones: que los niños y adultos que necesiten rehabilitación encuentren aquí, en Puerto Rico, servicios altamente especializados, accesibles y disponibles en un centro de categoría internacional. Esos servicios les ofrecen la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial y vivir con mayor independencia”, expresó Morales.

“Regalos del Universo” se suma a “Luz de Esperanza: Universo Rosa en Puerto Rico”, celebrada recientemente en Ponce, como parte de las iniciativas que integran la proyección internacional de Miss Universe con esfuerzos de impacto social en beneficio de las comunidades puertorriqueñas.