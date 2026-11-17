La modelo Nicole Marie Colón Rviera asumirá la dirección de Miss Universe Puerto Rico tras la transición de Yizette Cifredo a un nuevo rol como Ejecutiva Estratégica de la franquicia local. La también exreina de belleza, quien se alzó como tercera finalista en el certamen de este año en representación de Aibonito, comenzará funciones en enero del 2027.

El presidente de Wapa Media, Jorge Hidalgo, hizo el anuncio esta mañana en conferencia de prensa en las instalaciones del canal. Al hablar del nuevo desempeño de Cifredo, el también CEO resaltó que “esa nueva etapa propone seguir consolidando el posicionamiento del certamen y ampliar su alcance e impacto”.

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Hidalgo reiteró la misión que se vislumbra desde su nuevo rol. “En esta nueva posición que asumirá continuará siendo la pieza fundamental en el liderazgo y llevando la visión con la misma euforia y dedicación que ha tenido en los últimos cinco años. Mantendrá un rol estratégico ejecutivo en el desarrollo y fortalecimiento de la franquicia, participando activamente en las iniciativas que marcan nuestro futuro”.

Cifredo tomó las riendas de MUPR en 2022, luego de que Denise Quiñones dejara sus funciones en la franquicia. Bajo su dirección han desfilado cinco exreinas que lograron clasificar en el grupo de finalistas en Miss Universe: Ashley Ann Cariño (Top 5), Karla Guilfú (Top 5), Jennifer Colón (Top 12), Zashely Alicea (Top 10). También, la actual soberana, Jennifer Barreto, quien aspira a traer la sexta corona en el certamen internacional el próximo 24 de noviembre.

Tras el anuncio, Cifredo agradeció continuamente el voto de confianza. “Estoy más que feliz y más que agradecida”, dijo en su discurso la también talento de “Noticentro al amanecer”.

“De todo corazón para mí ha sido un honor”, afirmó mientras se dirigía a Hidalgo, y elogió la complicidad de su equipo de trabajo durante este tiempo. “Yo voy a estar en un nuevo rol, un nuevo rol mucho más estratégico, mucho más ejecutivo, supervisando la operación del proyecto y continuando con las oportunidades que esto pueda generar para la misma plataforma”. A su vez, agradeció el favor del público a lo largo de su puesto como directora.

“Al público, el cariño, sobre todo en estos días, la euforia, la fe, o sea, el trabajo que hacemos lo hacemos para ustedes, así que confiamos que ustedes también sienten eso. Y sin duda alguna, reinas, gracias por permitirme a todas y a cada una acompañarlas, permitirme verlas florecer y permitirme florecer con ustedes”.

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Al indagar sobre la razón que los motivó a hacer el anuncio este martes, la todavía directora nacional afirmó que prefirieron cortar con la posibilidad de que surgieran especulaciones al verlas trabajar juntas.

“Queríamos que esto fuese una buena noticia dentro del marco de todo lo que está pasando con la celebración del 75 aniversario del certamen de Miss Universe. Así que entendíamos que lo justo era anunciarlo para nosotros poder seguir trabajando y que no pasara a ser un rumor, sino que fuese una noticia”.

Por su parte, Nicole Marie Colón Rivera manifestó sentir júbilo por la nueva experiencia que la mantiene relacionada con los certámenes de belleza. “Asumo esto con gran responsabilidad, asumo esto con gran compromiso, con mucha pasión”, sostuvo.

La experiencia de Nicole Marie Colón en certámenes de belleza abarca su participación en Miss Universe Puerto Rico 2015 (representando a Cayey) y en Miss Universe Puerto Rico 2017 (por Caguas), además de la competencia que se realizó este 2026 como representante de su pueblo natal. Igualmente, su reinado como Miss Grand Puerto Rico 2018, con el que representó a su tierra natal en la competencia internacional, en el que llegó como tercera finalista.

“En algún punto de mi vida me empeñé en llegar a Miss Universo de una forma, pero lo que yo no sabía es que el universo me iba a llamar de una manera muy diferente”, sostuvo quien logró alzarse como tercera finalista en MUPR 2026.

“Lo que sucedió el 25 de junio, para muchos quizás era una puerta que se cerraba. Para mí era un ciclo que culminaba. Pero eso hoy se convierte en nuevas oportunidades y para mí eso significa muchísimo, así que estamos aquí con total disposición de ser herramienta y acompañar y escuchar”, aseveró durante el encuentro de prensa.

La modelo, quien cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas, también ha cultivado una trayectoria como presentadora en los medios que ha incluido labores en “Pégate al mediodía” (Wapa TV) y “Primetime” (emisora ABC).