“Profundamente agradecida”

Así se encuentra la presentadora y modelo Nicole Marie Colón, quien se consagró anoche como la tercera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2026, y aprovechó para dar las gracias por el apoyo recibido en su tercer intento por el certamen de belleza.

Colón, quien llevó la banda de Aibonito, acudió a sus redes para llevar un conmovedor mensaje sobre su paso por el concurso que se llevó a cabo anoche en el Bellas Artes de Caguas, donde el pueblo puertorriqueño presenció la coronación de la ahora reina anfitriona de Miss Universe 2026, Jennifer Barreto, asegurando que esta trayectoria fue “un camino maravilloso, lleno de aprendizajes, retos y momentos que llevaré siempre en el corazón”.

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“Cerrar esta etapa exactamente como la comencé: siendo yo”, destacó la aiboniteña en su publicación, destacando que la reciente hazaña le permitió “conectar con tantas personas, inspirar desde mi verdad y rodearme de seres humanos extraordinarios que creyeron en mí, apostaron por mis sueños y me impulsaron a convertirme en una mejor versión de mí misma”.

“Hoy miro hacia atrás y no lo hago pensando únicamente en el resultado, sino en todo lo vivido. En cada ensayo, cada conversación, cada abrazo, cada palabra de aliento y cada paso que me transformó”, sostuvo la reina de belleza que participó en Miss Universe Puerto Rico 2015, Miss Universe Puerto Rico 2018, y Miss Grand Puerto Rico 2018, donde llegó a conquistar la competencia y representar a su Isla a nivel internacional.

“El plan de Dios siempre ha sido perfecto. A veces entendemos el propósito mientras caminamos y otras veces solo cuando miramos hacia atrás. Hoy elijo hacerlo desde la gratitud, porque sé que todo lo vivido tenía un propósito”.

Colón continuó agradeciendo a quienes la acompañaron en la travesía, a “quienes sumaron, creyeron y estuvieron presentes”, dado que “nada de esto habría sido igual sin ustedes”.

“Me voy con el corazón lleno, en paz, satisfecha con el trabajo realizado y profundamente agradecida por este capítulo tan hermoso. Porque los sueños también se disfrutan mientras se viven, y este fue uno de ellos. A mi AIBONITO, que hermoso fue representarte”, precisó.

Colón logró conquistar el cariño del pueblo una vez más desde la competencia celebrada en la “Ciudad Criolla”, donde finalmente eligieron a la próxima soberana que buscará conquistar la sexta corona para Puerto Rico en el certamen internacional, que se dará este noviembre en el Choliseo.

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Además de su imponente pasarela del diseñador tailandés GL Garlate, la aiboniteña también brilló durante la pregunta final de jurado, donde le preguntaron a las cinco finalistas cuál sería la cualidad que llevarían como la próxima anfitriona de Miss Universe.

“Mi historia nunca ha sido tener una corona, sino darle propósito a la misma. Mi historia no es solo de sueños, es de perserverancia y de quererlo con todo mi corazón. Por eso estaría muy contenta de ser la persona que reciba el universo en nuestra casa”, respondió la boricua en ese momento, lo que provocó que el público le regalara aplausos, y algunos internautas opinando que la concursante tenía la posibilidad de ser hasta primera finalista del certamen.