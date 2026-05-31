La puertorriqueña Mónica Marie Ortiz Figueroa se alzó con la corona de Miss Petite International 2026 en el certamen que se celebró anoche en El Salvador.

La boricua, quien se impuso entre 18 candidatas de diversos países, también recibió el prestigioso ‘Premio de Elegancia’ por su porte, seguridad, carisma y excelencia en cada una de las etapas del certamen.

“Esta corona representa mucho más que un logro personal. Representa a cada joven puertorriqueña que sueña en grande y trabaja con disciplina para alcanzar sus metas. Llevar el nombre de Puerto Rico en mi pecho y escuchar nuestro nombre como ganador fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Estoy profundamente agradecida con todos los que creyeron en mí”, expresó mediante comunicado de prensa la nueva reina.

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La soberana de 22 años es empresaria y propietaria de Mùse Skin Clinic, donde se desempeña como esteticista profesional. Además, es fundadora de Huellitas de Esperanza, una iniciativa de impacto social enfocada en brindar apoyo y esperanza a comunidades necesitadas. “Su disciplina, liderazgo y compromiso con el empoderamiento femenino la han convertido en una digna embajadora de Puerto Rico ante el mundo”, resalta la comunicación escrita.

Por otro lado, Puerto Rico tuvo una sobresaliente participación en la categoría Teen Petite, representada por Sofía Maldonado, quien logró posicionarse como Tercera Finalista, demostrando el talento, preparación y alto nivel competitivo de las representantes puertorriqueñas en escenarios internacionales.

Carlos Figueroa, quien además dirige Miss Teen World Puerto Rico, resaltó el desempeño de ambas delegadas. “Este triunfo es el resultado del esfuerzo, la disciplina y el corazón que nuestras representantes entregaron durante todo el proceso. Mónica y Sofía llevaron la bandera de Puerto Rico con orgullo, elegancia y autenticidad. Como director y tenedor de la franquicia del certamen local, me siento sumamente orgulloso de ver cómo el talento puertorriqueño continúa brillando a nivel internacional”, expresó a través de la nota de prensa.

La nueva reina internacional llegará hoy a Puerto Rico a las 4:00 de la tarde, donde familiares, amigos, seguidores y miembros de la organización le darán la bienvenida con una gran celebración para reconocer este importante logro que llena de orgullo a todo el país.

“Estos resultados reafirman el compromiso de Puerto Rico con la formación integral de jóvenes líderes y embajadoras de excelencia, capaces de destacar en escenarios internacionales y representar con orgullo nuestra cultura, valores y esencia”, agrega el escrito. Las inscripciones para el certamen Petite International Puerto Rico 2027 ya están abiertas.