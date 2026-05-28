La Sociedad de Miss Francia sorprendió este jueves al anunciar que no participarán en la edición diamante de Miss Universe, que se llevará a cabo este noviembre en Puerto Rico.

En una carta publicada en sus redes sociales, la organización gala sostuvo que su determinación se ajustó “al compromiso de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del certamen de Miss Francia, los cuales, en este momento, ya no concuerdan con la evolución y las orientaciones recientes del certamen internacional”.

El organismo dirigido por Frédéric Gilbert dejó claro que dicha determinación surge de "numerosas situaciones relacionadas con la edición de 2025″, donde la mexicana Fátima Bosch Fernández se alzó con la corona y cetro, provocando señalamientos sobre la legitimidad del concurso tras la beldad no tener el mejor desempeño en la competencia general.

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Pero Miss Francia dejaron abierta la posibilidad de regresar en el futuro si el concurso vuelve a alinearse con su visión e identidad.

Miss Universe retoma el control

Tras Miss Francia anunciar su retiro de la competencia, Miss Universe anunció que estará supervisando la franquicia gala como parte de una “evolución global continua”.

“La Organización supervisará y promoverá directamente la plataforma en Francia, reforzando su compromiso con la excelencia, la profesionalidad y la visión internacional que definen a la marca Miss Universe en todo el mundo”, destacó la empresa, en declaraciones escritas.

La compañía, que todavía sigue bajo controversia tras sus codueños enfrentar problemas con la justicia, indicó que esta decisión ”supone un paso emocionante hacia el fortalecimiento de la visibilidad, el desarrollo y la alineación global de Miss Universo Francia, al tiempo que se sigue empoderando a la próxima generación de mujeres en la escena internacional".

Miss Francia ha llegado a obtener el título máximo en dos ocasiones con la victoria de Christiane Magnani en 1953, e Iris Mittenaere en 2016.

Esta decisión se da en el ámbito de la renuncia de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025, al título de Miss Universe África y Oceanía y cualquier vinculación con el Comité de Miss Universe por mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria.