La exMiss Universe puertorriqueña Dayanara Torres anunció el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional con el lanzamiento oficial de sus marcas Aquanara, Aquanara Beauty y Aquanara Glow.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Torres expresó que este proyecto surge de “la pasión, la disciplina y el deseo de crear una comunidad enfocada en la salud, la belleza y el bienestar desde adentro hacia afuera”.

“Gracias a todos los que han creído en este sueño y se unen a esta nueva aventura conmigo. Esto apenas comienza”, escribió la también actriz y presentadora.