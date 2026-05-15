Dayanara Torres inicia una nueva faceta empresarial
La querendona lanza su línea de productos Aquanara.
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La exMiss Universe puertorriqueña Dayanara Torres anunció el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional con el lanzamiento oficial de sus marcas Aquanara, Aquanara Beauty y Aquanara Glow.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Torres expresó que este proyecto surge de “la pasión, la disciplina y el deseo de crear una comunidad enfocada en la salud, la belleza y el bienestar desde adentro hacia afuera”.
“Gracias a todos los que han creído en este sueño y se unen a esta nueva aventura conmigo. Esto apenas comienza”, escribió la también actriz y presentadora.