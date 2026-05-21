Andrea Carolina del Val, Miss Venezuela Global 2025, habló tras ser agredida física y verbalmente por su estilista Giovanni Laguna, quien terminó detenido ayer, miércoles, por las autoridades policiacas en la ciudad de Cannes.

La reina de belleza contó su versión de los hechos en el programa “¡Siéntese quien pueda!“, alegando que el altercado, que se ha vuelto viral tras ser divulgado por diversas páginas de farándula, se produjo por una supuesta dueda.

““Él y yo teníamos mucho tiempo teniendo problemas… Desde que yo participé en un concurso de belleza, él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar”, relató la beldad en el espacio de Univisión.

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“Como yo no le di ese dinero, él saboteó todo mi concurso. Tengo cuatro años asistiendo a Cannes. Él me escribió: ‘Por favor, avísame cuando llegues a Cannes, yo estoy acá’ y yo le puse ‘Ok’. ¿Pero qué hace él? Ve con quien yo estoy compartiendo el apartamento y le ofrece su servicio a una chica que viene aquí conmigo diciendo que yo soy una loca, una estúpida y salí de mi habitación”, agregó.

Según el video publicado por la misma Del Val, Laguna aparece con un zapato en la mano, donde este le pedía que se “quitara”, mientras ella le llamaba “abusador” y “mentiroso”. El intercambio continuó donde el estilista continuó llamando a la beldad diversos improperios.

En uno de los videos que publicó la página de “El Gordo y la Flaca”, aparece el momento en que Laguna termina agrediendo físicamente a la también modelo, seguido por una toma de ella con el rostro ensangrentado.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna. ¡Felicitaciones, Giovanni!“, expresa Del Val al estilista, quien ha trabajado con la Miss Universe 2025, Fátima Bosch Fernández.

Del Val respondió en “¡Siéntese quien pueda!“ que fue gracias al apoyo de un amigo que logró dar parte a las autoridades sobre la situación, quienes se llevaron a Laguna esposado

“Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón (esforzarse), intentar hacer las cosas bien”, mencionó la venezolana.