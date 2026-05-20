Stephanie Del Valle, la sexagesimasexta Miss Mundo, se encuentra de celebración tras graduarse de un grado en Estudios Globales de The New School en Nueva York.

La puertorriqueña compartió su triunfo a través de Instagram, donde subió unas imágenes con toga y birrete, así como el momento en que recibió su diploma

“¡Tras un pequeño desvío hace unos años, por fin lo ha conseguido! ¡Felicidades, clase de 2026!“, escribió la modelo.

Diversas figuras, como la actual Miss Mundo, Opal Suchata Chuangsri, y la Miss Mundo 2022, Karolina Bielawska, aprovecharon el momento para felicitar a la beldad boricua, y desearle éxito en su futura etapa profesional.

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Hasta su compatriota Joyce Giraud, quien fue Miss Mundo de Puerto Rico en 1994, felicitó a la ahora graduada.

“¡¡¡Woooohoooooo!!!!👏¡¡¡Bravooooo, mami!!!! Estoy muy orgullosa de ti ❤️“, escribió la actriz, productora y filántropa.

Del Valle, con sólo 19 años, se convirtió en 2016 en la segunda boricua en conquistar Miss Mundo. Esa victoria se produjo tras 51 años de la coronación de Wilnelia Merced, quien actualmente la franquicia en la Isla del Encanto.

La coronación se llevó a cabo en en la edición número 66 del certamen de belleza, donde la boricua superó a 116 candidatas, entre ellas, la filipina Catriona Gray, quien llegó a ganar Miss Universe 2018 desde Tailandia.