La presentación del libro “El poder del enfoque”, de Ronald Day, CEO de Miss Universe, a la que asistieron muchas personalidades del mundo del espectáculo, estuvo muy interesante.

Entre los asistentes estuvo Denise Quiñones, quien celebra sus 25 años de ganar la corona de Miss Universe este año. Estaba regia vestida de blanco. Recordamos ganó el certamen celebrado en Bayamón.

Pero ahora veo cuesta arriba que la seleccionada en el certamen local repita la historia de Denise como Miss Puerto Rico convertida en Miss Universe aquí… y que entregó corona en Puerto Rico.

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La que nos represente este año debe ser buena anfitriona y dar el máximo, y que repita ganando en su patria. Sucio difícil, pero ya hemos visto que rayos y centellas caen en dicho certamen. Aunque aquí hacemos las cosas diferentes y esto no es Tailandia.

Denise estaba enferma los últimos días de su participación en el certamen internacional, pero con todo y eso ganó.

La ponceña criada en Lares me comentó que ha tenido varias ofertas para hacer musicales, pero que por ahora se enfocará en su trabajo en “Objetivo Fama”. Mientras, sigo pensando que ella debe buscarse un buen manejador y arrancar para Broadway, donde sería un palo.

Vi la foto de Miss Jordania y es bella. Me dicen que habla cuatro idiomas. Ya veremos, pues son más de 100 chicas y la batalla es grande, aunque después de ver cómo ganó Fatima Bosch muchos quedamos con el ojo cuadrado.

Pues volviendo a la presentación del libro de Ronald Day, Alexandra Fuentes hizo tremendo trabajo como animadora mientras nos llevaba por los capítulos del libro entrevistando a Ronald. Éste compartió sus anécdotas con mucha emoción y al hablar de su hermano, quien sufre de cáncer, sus lágrimas brotaron; mucha emoción y sobre todo mucho amor hacia él.

Las recomendaciones que hace en el libro son maravillosas. Los que deseen entrar al mundo del espectáculo deben leerlo. Mucha sabiduría difícil de conseguir en un ser humano que ha hecho tanto por el mundo del espectáculo y que comparte cosas buenas y difíciles, desde cómo llegó de Panamá a Estados Unidos sin palas y conseguir trabajar en televisión, hasta producir el programa de Cristina Saralegui, además ser ejecutivo de Univisión, Telefutura y Telemundo.

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De hecho, está el relato de cuando le ofrecieron ser el CEO de Miss Universe y cómo viaja ahora por el mundo buscando a las chicas más bellas del universo.

En la presentación estaban la presidenta de Telemundo Migdalia Figueroa, Fernando Allende y su inseparable Marie, Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda; la productora Soraya Sánchez, Chuchy Vega, de Miss Universe Puerto Rico; y hasta concursantes de Miss Petite.

Aunque Wapa tiene la selección de la participante de Puerto Rico, el certamen internacional lo tiene Telemundo. O sea, que hay para todos.

Mes de la Radio

Mayo es el mes de la radio, pero el 2026 es el año en que menos actividades han hecho los radiodifusores. El próximo martes habrá actividades todo el día en el capitolio, pero ya veremos pues no es día de fiesta.

¡Ah! Y siempre es un quítate tú pa ponerme yo entre algunos de los locutores de radio. Se dice que producirán varios programas desde allá. Umm… ya veremos.