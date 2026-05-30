Vanessa Pulgarín Monsalve, quien fue semifinalista de Miss Universe 2025, hizo historia hoy, sábado, al convertirse en la primera campeona de Miss Grand International (MGI) All Stars, celebrado en Tailandia.

La reina de belleza colombiana se impuso ante 55 candidatas y logró conquistar la competencia que trajo diversas exconcursantes de vuelta al concurso de belleza liderado por el empresario Nawat Itsaragrasil.

🇨🇴👑 Vanessa Pulgarín (Colombia) gana el Miss Grand All Stars 2026. pic.twitter.com/yYfQfd2gW3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 30, 2026

Mientras que Pulgarín se alzó con la corona y el gran premio de $1 millón, Faith Maria Porter, la candidata de Ghana, quedó como virreina del certamen, mientras Nguyen Huong Giang, la representante de Vietnam, se quedó como segunda finalista.

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Para la próxima edición de MGI All Stars, Pulgarín tendrá que volver a competir contra un grupo de nuevas concursantes para retener el título.

Para esta edición del concurso, Puerto Rico no tuvo candidata luego que Nadyalee Torres López, quien fue semifinalista en Top Model of the World 2012 y hasta Miss Mundo de Puerto Rico 2013, anunciara su retiro por atravesar “una situación familiar de carácter prioritario que requiere de su atención y presencia".

“Representar a Puerto Rico siempre ha sido un honor y un sueño. No obstante, en este momento mi compromiso como profesional de la salud y como familia debe estar por encima de cualquier otra aspiración. Para competir en un escenario internacional se requiere enfoque total, y hoy mi mente y mi corazón están donde más se me necesita”, sostuvo la boricua, en un mensaje que publicó en las redes sociales.