Este lunes, y tras varios meses de especulaciones, se confirmó la salida de Lupita Jones de la organización de Miss Universo; por más de 30 años, Jones estuvo al frente de la franquicia mexicana, tiempo en el que consiguió dos coronas para nuestro país, la de Ximena Navarrete en 2010 y la de Andrea Meza en 2021.

Fue la propia Jones quien, a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales, habló sobre su salida y reveló que aunque todavía no le había sido notificada de manera oficial, la organización ya había elegido a la persona que tomaría el cargo: “Hablé con la directora de licencias y me dijo: ‘Lupita, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora. Pero las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”, dijo.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, mediante una conferencia de prensa, el dueño de la franquicia en México, Raúl Rocha Cantú, presentó a la quien desempeñará la dirección, la modelo, Cynthia de la Vega.

Durante su presentación, la originaria de Nuevo León aseguró que su principal objetivo es regresar a las raíces de Miss Universo para favorecer a las participantes y así traer más títulos a casa; pero ¿quién es Cynthia de la Vega?

Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México

Nacida en San Pedro Garza García, Cynthia Alejandra de la Vega Oates es modelo y exreina de belleza.

En 2008 participó y ganó el concurso Elite Model Look México 2008, el cual se realizó en Sanya, China y dos años más tarde se unió a las filas de Nuestra Belleza, tras coronarse como Miss Nuevo León.

Ese mismo año, 2010, resultó como primera finalista de Nuestra Belleza México 2010, lo cual la hizo acreedora al título de ganó Nuestra Belleza Mundo México y el pase para participar en el certamen Miss Mundo 2011. Sin embargo, fue destituida de su nombramiento.

Antes de tomar la dirección de Miss Universo México, Cynthia fungía como coordinadora del certamen Miss Nuevo León. En el terreno personal, está casada con el conductor de “Venga la alegría”, Kike Mayagoytia, y tiene dos hijos.

Las polémicas que rodean a Cynthia de la Vega

En junio del 2011, la modelo fue destituida como Nuestra Belleza Mundo, por la entonces directora Lupita Jones. En ese entonce se manejó que los motivos detrás de esta decisión eran un aumento de peso por parte de la modelo y varias versiones que indicaban que habría trabajado como scort, mismos que De la Vega negó.

Además, acusó a Jones de no haberla maltratado, pues la presionó a tal grado de que desarrollo problemas alimenticios. Incluso, la señaló de haber frenado su carrera, pues aseguró que le puso el pie para que no continuara en los certámenes de belleza.

Hasta ahora Lupita no ha hablado sobre el nombramiento de De la Vega; sin embargo, varias exreinas de belleza como Kristal Silva o Irma Miranda reaccionaron a su salida.