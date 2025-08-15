Después de años diseñando e ideando conceptos para reinas de belleza y figuras destacadas, el reconocido estilista y creador de imagen Javier Moreno dio un paso trascendental en su carrera al confeccionar de principio a fin una prenda ganadora.

El propietario de Javmor Atelier se encargó de principio a fin – conceptualización, diseño y confección a mano- de la pieza única que lució la representante de Dorado, Zashely Nicole Alicea Rivera, recién coronada como Miss Universe Puerto Rico.

La creación, que combinó elegancia, innovación y una meticulosa atención al detalle, requirió decenas de horas de trabajo minucioso. Desde la selección de telas exclusivas hasta el ensamblaje final, cada puntada fue realizada personalmente por Moreno, asegurando un resultado que capturara la esencia y proyección de la nueva reina en uno de los momentos más importantes de su vida.

PUBLICIDAD

Diseñador Javier Moreno ( Suministrada )

Con más de 20 años de experiencia vistiendo y preparando reinas que han conquistado títulos tanto en certámenes nacionales como internacionales, Moreno ha consolidado su nombre como uno de los referentes de la moda y la proyección de imagen en Puerto Rico y fuera de la isla.

Ha sido el artífice de creaciones que han marcado victorias y momentos memorables en la historia de la belleza.

11 Fotos Mucho brillo en la final del certamen local.

“Cada vestido que creo es una historia hecha a mano. Este en particular fue un reto que disfruté de principio a fin, porque sabía que sería parte de un momento histórico para nuestra nueva reina. Mi objetivo siempre es que, más allá de verse espectaculares, las candidatas se sientan invencibles”, expresó el modisto.

Este nuevo logro reafirma el compromiso de Moreno y Javmor Atelier con la excelencia, la innovación y el arte de vestir a las reinas que representan lo mejor de Puerto Rico ante el mundo.