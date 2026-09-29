“Que descanses en paz, tío”, esa fue la frase que varias reinas de belleza puertorriqueñas pronunciaron esta tarde tras revelarse que José Luis “Joselo” Castro, mejor conocido como “El Tío de las Reinas”, murió tras complicaciones relacionadas al cáncer.

Modelos de diversos certámenes acudieron a sus redes sociales para lamentar la muerte del experto en certámenes de belleza, quien afrontó un diagnóstico de mieloma múltiple y amiloidosis por varios meses. Entre ellas se encuentra la puertorriqueña Madison Anderson Berríos, quien compartió un conmovedor mensaje donde honró no solo el apoyo que recibió cuando representó a la isla en Miss Universe 2019, sino también su amistad fuera de los escenarios.

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“Estoy profundamente agradecida con la vida por haberme dado la bendición de conocerte y de que formaras parte de tantos momentos importantes en mi vida. Gracias por siempre creer en mí, por celebrar mis logros, por tu cariño, tus consejos y por siempre, SIEMPRE defenderme. Fuiste mucho más que un amigo; fuiste familia. Y ese mismo cariño y apoyo que me diste a mí se lo brindaste a tantas mujeres en el camino, creyendo en nosotras y recordándonos siempre lo que éramos capaces”, sostuvo la modelo y empresaria en su cuenta de Instagram.

Otra de las reinas que también manifestó sus condolencias fue la ex-Miss Mundo de Puerto Rico 2018, Dayanara Martínez, quien aseguró sentir tristeza por la partida del también preparador de “misses” tras reconocer que, como paciente de cáncer, reconoce que el proceso se trata de “una montaña rusa [que te lleva] hacia caminos desconocidos donde tenemos cero control del rumbo”.

“Reconozco y celebro lo maravilloso que fue conmigo, el gran apoyo que siempre me dio, y que en un mundo de como el de certámenes, donde pareciera que todo el mundo está contra ti, recibí todo lo contrario de su parte: cariño, apoyo, y un corazón que siempre vio mi potencial”, manifestó la beldad.

Zashely Alicea, quien fue Miss Universe Puerto Rico 2025, fue otra de las figuras que celebró el legado de Joselo, y agradeció por “no tan solo ser un misiólogo, sino por ser un amigo y, literal, como un tío”.

“Por años te admiré, te seguí y cada encuentro desde ese entonces era un honor. Gracias por creer en cada una de nosotras, pero sobretodo, por hacernos sentir que nuestros sueños no eran imposible. Love you forever!”, resaltó la también bailarina profesional, quien compartió un video donde Joselo recibió un reconocimiento de Miss Universe Puerto Rico por su contribución al mundo de la belleza.

“¡En la próxima vida nos tomamos el Frapuccino de Starbucks que te mencioné ayer! Descansa en paz, tío", concluyó la boricua.