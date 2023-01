Está brillando por todo lo alto.

La directora del certamen de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, se siente plenamente confiada de la estela de buenas impresiones que va dejando la candidata Ashley Ann Cariño Barreto desde su llegada el 3 de enero a New Orleans para participar de la edición número 71 del certamen internacional.

La puertorriqueña ha logrado acaparar miradas y figurar entre las favoritas para ganar la competencia, no solo por sus atributos físicos, sino también por su ecuánime personalidad.

“Se está luciendo”, afirmó con gran orgullo Cifredo en entrevista telefónica desde New Orleans, Louisiana. “Ha sido bien bonito poder ver la ejecutoria, su performing. Mucha gente le dice la effortless queen (reina sin esfuerzo)”. En este sentido, la también presentadora observa la naturalidad con la que se desenvuelve Miss Universe Puerto Rico 2022 y cómo ha contribuido a una imponente proyección.

“Tú la ves ejerciendo su rol como una reina muy serena, pero muy poderosa, y a la vez brillante, muy cándida, muy noble, muy humana, así que para ella ha sido bien lindo. Las mismas compañeras lo han percibido y se acercan a ella dejándole saber que la ven como una reina”, insistió Cifredo, quien aseguró que la beldad se siente lista para deslumbrar hoy en la noche durante la competencia preliminar con su vestido de gala y su traje típico.

Aunque Cifredo observa que la competencia “es fuerte” en cuanto a las candidatas que ve preparadas para hacer un buen desempeño, se siente confiada en que Cariño Barreto prevalecerá entre las seleccionadas por el jurado este próximo sábado, cuando se realizará la final y Harnaaz Sandhu, Miss Universe 2021, cederá su cetro a la nueva reina. El certamen se transmitirá a las 9:00 de la noche por Wapa TV.

“Ashley sí está muy bien posicionada y se perfila entre las favoritas para entrar en este Top Five, Top Three y ganar. Se perfila como una posible ganadora también, así que estamos bien posicionados”, resaltó complacida.

Cabe mencionar que, a diferencia de certámenes anteriores en que la atención del certamen estaba centrado en la nueva Miss Universe, en esta edición las tres finalistas pasarán a vivir a Tailandia durante el año en curso para ejercer labores como parte de la organización. Esto forma parte de los cambios traídos por Anne Jakrajutatip, la magnate tailandesa quien el año pasado compró la marca.

“A mí me parece chévere, una gran oportunidad, porque de seguro las tres participantes que estarán hasta el final son grandes candidatas”, resaltó, y añadió que tanto la primera como la segunda finalistas “merecen también oportunidades. Me parece que eso le suma a las experiencias de las candidatas”.

Si bien por razones obvias la reina de belleza boricua es su preferida, la directora del certamen local reveló su preferencia por que la corona se quede en una representante de América Latina o el Caribe.

“Sin duda alguna, Ashley es mi favorita. Siempre lo va a ser. Pero te voy a ser bien honesta, siempre lo latino y lo caribeño me va a halar. Estamos viendo nenas hermosas y muy buena proyección”, confesó. “Tenemos que reconocer (entre mis favoritas) las que todo el mundo habla: República Dominicana (Andreína Martínez), Venezuela (Amanda Dudamel), Colombia (María Fernanda Aristizábal), la misma Curazao (Gabriela Dos Santos), que se incorporó recientemente (tras haber dado positivo al COVID-19 a su arribo a New Orleans)”. Los consejos para la soberana no faltan desde que salió airosa en el certamen local en agosto, pero en cuenta regresiva al sábado, aplicarlos se torna más presente.

“Lo que le dije fue: ‘Vamos a ir un día a la vez, una etapa a la vez, un segundo a la vez. No vamos a ir adelantándonos a la final cuando todavía estamos en entrevista del jurado. Vamos a vivir una experiencia a la vez”, manifestó enfática la también Miss Puerto Rico Petite y Miss Global Petite 2000.

Teniendo en cuenta su dedicación para encaminar a Cariño Barreto a ganar la sexta corona, Cifredo se siente confiada en su labor como directora del certamen local. “Creo que la presión no depende de las críticas ni de las opiniones de la gente, sino del compromiso. Esa misma presión que puede sentir Ashley de ser observada todo el tiempo, me parece a mí que se puede parecer a la que sentimos todos porque representar a Puerto Rico es una gran responsabilidad, y tú saber que un equipo está representando a todo un país y querer hacerlo tan bien, ya es de por sí es una presión. Cualquier persona que haya pasado por una experiencia similar puede entender”, analizó pensativa, y abordó lo que piensa sobre las opiniones que puedan avecinarse sobre el resultado de la final.

“Las críticas yo las entiendo”, sostuvo. “Complacer a todas las personas no va a ser fácil. Yo solo te puedo dar fe y garantía de que aquí se está trabajando con todos los recursos que tenemos accesibles, con todas nuestras capacidades, aprendiendo y dando el 500% para que Ashley tenga todo lo que necesita para hacer la representación que Puerto Rico merece”.

De paso, aprovechó para elogiar el esfuerzo que se ha invertido en Cariño Barreto. “El trabajo de preparación de todo el equipo lo tengo que destacar porque todos son unos entregados y han dado todo”.