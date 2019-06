Habla el creador del vestido de Miss Carolina: "No se corrigió y se pudo haber hecho" Por José R. Pagán / Para Primera Hora 06/15/2019 |10:44 a.m.

Pudo haberse evitado, pero el factor tiempo no estuvo a su favor. Así explica Javier Arnaldo Santiago, creador del vestido de Miss Carolina, Tanya Romero, la situación que ha creado tanta controversia respecto al vestido de la candidata a Miss Universe Puerto Rico.

Ciertamente el público ha estado hablando con insistencia, mayormente a través de las redes sociales, del hecho de que Madison Anderson, la nueva reina, no domina bien el español, y como segundo tema, no paran de hablar acerca de la situación que vivió la representante de Carolina cuando su vestido, lejos de hacerla lucir bien, le produjo más de un momento incómodo, toda vez que casi exhibió sus partes privadas.

“Me sorprendí. No entendía bien lo que estaba pasando. Era un vestido de confección sencilla, pensado para que visualmente se viera transparente en algunas áreas, pero la idea no era mostrar más allá de eso. La noche antes ella se midió el vestido y lucía muy cómoda”, expresó Santiago, diseñador puertorriqueño. “Yo estaba en la recepción del Centro de Bellas Artes, pero hay un momento en el que no se nos permite pasar al backstage. La noche antes Tanya se probó su vestido y todo estuvo bien”.

El diseñador reconoce que mientras transcurre la transmisión televisiva hay “mucha presión” para las concursantes, sin embargo, todo estaba planificado para que en el menor tiempo posible Romero pudiera acomodar su vestido de la forma acordada. No fue hasta el día siguiente al certamen que ambos pudieron hablar acerca de lo sucedido.

“Ella pidió ayuda. Durante el transcurso del certamen no se corrigió y se pudo haber hecho. No fue un error de construcción. La sentí triste, pues la idea era que ella luciera espectacular, sin embargo, aún así pudo llegar a las Top Five”, agregó el diseñador natural de Guayanilla.

“No se trata de buscar culpables, simplemente se trata de una situación que pudo haberse evitado”, recalcó Santiago. “Es un hecho aislado y lamento mucho lo sucedido. No estuvo en mis manos, no fue mi error. Es una pena que haya pasado”.

Javier Arnaldo agregó que le incomodaron un poco las expresiones del público al respecto y pidió comprensión, pues asegura que la gente no entiende el “sacrificio” y la “presión” que enfrentan las candidatas a la hora del certamen.

El diseñador, quien suma 15 años de trayectoria y seis participaciones en el evento San Juan Moda, concluyó diciendo que a pesar de lo sucedido siente más deseos por seguir trabajando y que no entiende necesario que la organización del certamen le ofrezca una disculpa pública. “El vestido se hizo para que luciera bien. El color de la tela le favorecía, lo que sucedió no estuvo en mis manos”, recalcó el diseñador, quien en 2016 creó el traje típico inspirado en el Escudo de Puerto Rico que lució la reina boricua Brenda Jiménez.