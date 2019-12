Francis vuelve a salir de Guerreros Por Primerahora.com 12/13/2019 |07:20 p.m.

El concursante Francis Torres quedó fuera, nuevamente, del programa Guerreros –que se transmite por Wapa– tras perder un enfrentamiento ante Edgar “El Hyper” Rivera.

Rivera se despidió el pasado martes del programa luego que “Papá León” regresara al concurso como capitán del equipo de los Leones.

El concursante bayamonés, entre lágrimas, dejó su rol como capitán sustituto del equipo y abandonó el concurso.

Sin embargo, la producción realizó un sondeo para conocer la opinión de los televidentes. Hoy, ambos participantes se enfrentaron en un duelo en el que prevaleció “El Hyper”.

Tras la victoria, Edgar expresó que tenía sentimientos encontrados ya que Francis habría sido su compañero de equipo. “Me enseñó todo lo que sé”, dijo.

“Papá León” se quitó la camiseta y con ojos llorosos se dirigió al narrador.

“Emilio [Pérez], yo te escribí una carta y te va a llegar. Un regalito de navidades”, le advirtió.

Edgar pidió que dejaran regresar a su compañero para la final del programa y le solicitó al público a ejercer presión. La producción no se expresó al respecto.

Una participación llena de controversias

La participación de Francis, también conocido como “El Kraken”, ha estado llena de controversias.

El pasado 15 de noviembre, salieron a la luz unas imágenes y videos que mostraban al ponceño compartiendo con la animadora Natalia Rivera. Tras la develación, el esposo de la también modelo, Francis Rosas, anunció públicamente la culminación de su matrimonio de cinco años.

la peposa transformación de francis torres 1/15 cor zoom Su nombre es Francis Torres González (Archivo) zoom Es natal de Ponce y tiene 30 años (Archivo) zoom Es entrenador personal y empresario de un gimnasio de CrossFit (Archivo) zoom Francis ha dicho que es un hombre seco debido a “los cantazos” que ha recibido de la vida tanto físicos como emocionales. (Archivo) zoom Sus padres se divorciaron cuando tenía tres años. Tras la separación, se fue a vivir con su madre a Humacao y regresó a Ponce a estudiar en Sagrado Corazón. (Archivo) zoom “Me acuerdo cuando papi nos traía carritos y nos los tiraba por debajo de la verja. Nos visitaba a escondidas”, contó en una entrevista en Wapa. (Archivo) zoom A los 13 años fue a la corte a pedir que su hermano viviera con él (Archivo) zoom A los 27 años sufrió un accidente en El Yunque y tres discos sufrieron impacto. El nervio ciático se le inflamó y no sentía los pies. (Instagram) zoom En 2014, le contó a GFR Media: "Siempre entrené fuera de los gimnasios, de manera diferente. Cuando descubrí que existía CrossFit, que es un sistema organizado, dije eso es para mí". (Instagram) zoom Participó del evento “Road to Revolution: The Battle of the Fittest” donde participaron 193 atletas que completaron los retos durante los dos días competencia. (Instagram) zoom Francis terminó en primer lugar en la categoría élite masculina con 17 puntos. (Archivo) zoom Este año entró a la competencia del programa Guerreros, que se transmite por Wapa (Instagram) zoom Hace unas semanas lo vincularon sentimentalmente con la presentadora y modelo Natalia Rivera (Instagram) zoom Posteriormente, fue suspendido del programa por indisciplina (Instagram) zoom Esta semana, dijo que regresará a Guerreros cuando se recupere de unos dolores que está padeciendo (Wapa)

Posteriormente, “Papá León” fue suspendido del programa el 20 de noviembre tras protagonizar un pequeño enfrentamiento con un participante colombiano en una edición especial “Guerreros: Colombia vs Puerto Rico”.

En ese entonces, luego de finalizar una batalla de fuerza, el extranjero le lanzó con el casco al local, quien respondió tirándoselo de vuelta. Sin embargo, el protector se desvió e hirió a una de las participantes de la selección colombiana.

Al día siguiente, Francis llegó al plató del programa con un abrigo que mostraba una imagen de Natalia Rivera en su pecho. El acto fue catalogado por algunos lectores de Primera Hora como un acto de provocación.

Entonces, el 25 de noviembre, cando se suponía que “El Kraken” regresara al programa al culminar la edición especial, la producción lo suspendió indefinidamente de la competencia por un alegado patrón de mala conducta.

En ese momento, cedió su cinta de capitán a “El Hyper”.

El pasado 3 de diciembre, Francis llegó al estudio de Guerreros tras levantarse la suspensión. Sin embargo, no pudo incorporarse al equipo por una lesión en la espalda baja.

“Yo soy una persona bien transparente. Siempre van a querer decir lo peor de uno, van a querer decir y hablar mal de uno, pero yo soy bien reservado, callado y no me paso buscando problemas con nadie, ni un lío. Así que “Papá León” es una persona tranquila. “El Kraken”, en lo que es el show, es una persona impulsiva, pero aquí lo que hay es mucho amor y mucha paz”, le dijo al programa de chismes Lo sé todo en medio de su segunda suspensión.

No obstante, al día siguiente, cambió su definición de sí mismo y de su actitud.

Sobre la controversia con la animadora de “Pégate al mediodía”, nunca ha querido expresarse.