Aunque el pavo suele acaparar el protagonismo en las cenas del Día de Acción de Gracias, los acompañantes pueden hacer la diferencia entre un banquete festivo boricua o un encuentro poco sustancioso.

Ante la disyuntiva de elegir qué platos tradicionales o qué alternativas prácticas incorporar, la chef Marilyn López compartió con Primera Hora sus recomendaciones para estructurar un menú balanceado, económico, viable de preparar con anticipación y, sobre todo, sabroso.

“En Acción de Gracias, mientras menos te compliques y puedas trabajar el menú de antemano, mejor. Por eso siempre recomiendo hacer bandejas que puedas dejar listas días antes en la nevera. Puedo preparar los side dishes con anticipación; para mí, esa es la esencia para que Acción de Gracias no se convierta en una pesadilla”, sugirió la experta culinaria.

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Para la cocinera puertorriqueña, antes de salir pita’o hacia el supermercado, es fundamental sentarse y tener claro el presupuesto disponible para este encuentro familiar, desde cuánto se invertirá hasta quiénes se darán la vuelta para compartir en este día festivo.

“Yo siempre recomiendo que comiencen un mes antes. Como desde ahora, eso de principio de mes, me parece genial, para poder seleccionar las compras y demás”, expresó López en entrevista telefónica.

Una vez definido el presupuesto, la chef afirmó que se puede iniciar la planificación de esos acompañantes criollos que llevarán tu cena a otro nivel.

A continuación, las alternativas y técnicas recomendadas por la chef para diversificar la oferta en la mesa:

Ensalada de coditos: Sencilla y versátil, la chef describió la ensalada de coditos como una guarnición que no solo aporta un perfil de sabor nostálgico, sino que cuida el bolsillo. “Siempre para mí es un must mi ensalada de coditos, esa no puede faltar”, opinó López, quien compartió que en su casa el plato lleva el nombre de Andrea, una de sus nietas, por ser su acompañante predilecto.

Sencilla y versátil, la chef describió la ensalada de coditos como una guarnición que no solo aporta un perfil de sabor nostálgico, sino que cuida el bolsillo. “Siempre para mí es un mi ensalada de coditos, esa no puede faltar”, opinó López, quien compartió que en su casa el plato lleva el nombre de Andrea, una de sus nietas, por ser su acompañante predilecto. Arroz con cebolla como alternativa festiva: Aunque el arroz con gandules reina en la temporada navideña, López prefiere reservar esa receta para diciembre y apostar por otra opción en noviembre. “Para dejar el arroz con gandules para Navidad y no cansarnos, me encanta el arroz con cebolla. Es una excelente alternativa para un side de Acción de Gracias”, resaltó la boricua, al destacar que complementa el ave sin sobrecargar el paladar de cara a las fiestas venideras.

Aunque el arroz con gandules reina en la temporada navideña, López prefiere reservar esa receta para diciembre y apostar por otra opción en noviembre. “Para dejar el arroz con gandules para Navidad y no cansarnos, me encanta el arroz con cebolla. Es una excelente alternativa para un de Acción de Gracias”, resaltó la boricua, al destacar que complementa el ave sin sobrecargar el paladar de cara a las fiestas venideras. Combinación de batatas en lugar de papa majada: Si la papa majada está en tu borrador, la chef sugirió sustituir el tubérculo por batata horneada para darle un giro más festivo y criollo. “A mí me encanta hacer tipo puré de batata; en vez de hacer papas majadas, hacemos tipo suflé y queda superrico. Es económico y a todo el mundo en casa le gusta”, manifestó. Además, recomendó mezclar la batata mameya con la blanca o amarilla (canoli) para lograr un balance idóneo de textura y dulzor.

Si la papa majada está en tu borrador, la chef sugirió sustituir el tubérculo por batata horneada para darle un giro más festivo y criollo. “A mí me encanta hacer tipo puré de batata; en vez de hacer papas majadas, hacemos tipo suflé y queda superrico. Es económico y a todo el mundo en casa le gusta”, manifestó. Además, recomendó mezclar la batata mameya con la blanca o amarilla (canoli) para lograr un balance idóneo de textura y dulzor. Juega con el relleno fuera del ave: En torno al debate sobre hornear el relleno dentro o fuera del ave, López aconseja prepararlo por separado para evitar consistencias pastosas y agilizar el servicio. “Por los años que trabajé en Williams-Sonoma aprendí a no poner el stuffing adentro. La intención es que el pavo quede jugoso, así que el relleno se prepara aparte. Además, cuando pones el pavo al centro de la mesa para que todos se sirvan, resulta muy incómodo sacarlo de la cavidad”, puntualizó. Entre sus variantes predilectas figura el stuffing de pan de maíz criollizado —donde corta el pan dulce boricua en cubos estilo crutones y lo integra con chorizo salteado—, así como el relleno a base de yuca.

En torno al debate sobre hornear el relleno dentro o fuera del ave, López aconseja prepararlo por separado para evitar consistencias pastosas y agilizar el servicio. “Por los años que trabajé en Williams-Sonoma aprendí a no poner el adentro. La intención es que el pavo quede jugoso, así que el relleno se prepara aparte. Además, cuando pones el pavo al centro de la mesa para que todos se sirvan, resulta muy incómodo sacarlo de la cavidad”, puntualizó. Entre sus variantes predilectas figura el de pan de maíz criollizado —donde corta el pan dulce boricua en cubos estilo crutones y lo integra con chorizo salteado—, así como el relleno a base de yuca. Un “gravy” bien cuidado: Para mantener la carne humectada, López coloca manzanas con incisiones dentro de la cavidad durante el horneado, aprovechando luego esos jugos caramelizados para elaborar la salsa. “Yo relleno el pavo con manzanas porque le aportan humedad. La carne de pavo tiende a ser seca, más aún si la horneamos a temperatura alta para que quede doradito. El gravy lo hago combinando esa grasita con las mismas manzanas procesadas en la licuadora, porque recogen todo el sabor. Queda brutal”, aseguró. Para ajustar la textura sin alterar el sazón, recomendó ligar una porción de la grasa con un toque de fécula de maíz o harina de trigo, logrando un acabado sedoso y libre de grumos.

Más allá de los detalles culinarios, López enfatizó que el banquete festivo debe responder a la unión y el disfrute familiar. “Acción de Gracias es más que cocinar, es realmente sentarnos juntos en la mesa a compartir y conversar. Ese debe ser el verdadero mensaje: poder concluir el día compartiendo en familia”, concluyó.