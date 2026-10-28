En momentos en que los comercios locales luchan por sobrevivir a los altos costos de la tarifa de la energía eléctrica y del combustible, Empresarios por Puerto Rico lanzó su campaña “Cómprale al de Aquí”.

Entre los eventos preparados, se destaca la undécima edición del Miércoles Naranja, que se realizará el 25 de noviembre, previo al Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, las actividades se extenderán hasta enero, con eventos deportivos y especiales, en un intento de atraer a los consumidores a apoyarles en este periodo navideño, aseguró el presidente de la organización, Elliot Pacheco.

El grupo viene de un exitoso Miércoles Naranja en el 2025.

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Pacheco contó a Primera Hora que los 2,000 comercios que participaron registraron “aumento desde 10% a 20% en ventas”.

Explicó que la organización no tiene el promedio en dinero que invirtió el boricua en el Miércoles Naranja, ya que no es información que compartan los negocios que participan de la iniciativa.

Este año, Empresarios por Puerto Rico está enfocado en aumentar el número de negocios locales que participarán del evento. Por ello, se han asociado con el Centro Unido de Detallistas (CUD), que tiene alrededor de 6,300 socios; con el municipio de San Juan, que cuenta con 12,000 negocios locales, así como con el municipio de Camuy.

“En la medida en que estas entidades que agrupan, que son más amplias, pues, se siguen uniendo los comercios”, aseguró, al explicar que buscan que más municipios y entidades se unan al esfuerzo.

Los comercios locales que se sumen a la campaña tendrán promociones en las redes sociales y en la página cibernética de compralealdeaqui.com. Con estas promociones, se busca exponer cuáles son los especiales y que el consumidor sepa dónde puede ir a buscarlos.

“Se puede decir que el 80%, más del 80% de los comercios y los empleos locales los crean los empresarios locales. Los empresarios locales y los que emprenden tienen un impacto fuerte en la isla. Son el motor económico de nuestra economía, la espina dorsal de la creación de empleo. O sea, tú apoyas al negocio local; apoyas, no solamente ese negocio, sino la creación de empleo y la sustentabilidad del país”, expuso Pacheco, al citar un estudio que encomendaron a Estudios Técnicos en el 2019.

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Azotados por el costo energético

Señaló que desde esa fecha los negocios locales han crecido. Pero, aceptó que en la actualidad enfrentan muchos percances ante los altos costos de la energía y el combustible. Por ello, reclamó al gobierno un incentivo que los ayude a sostenerse.

Pablo Rovira, director de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan; el presidente de Empresarios por Puerto Rico, Elliot Pacheco, y el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, hablan sobre la iniciativa para apoyar al comerciante local. ( Suministrada )

“Mi exhortación es que el gobierno dé algún tipo de incentivo, porque el impacto va a venir en enero. El impacto fuerte de ese costo energético comienza en enero. O sea, el gobierno tiene que gestionar algún tipo de incentivo para las empresas locales. Porque, si no, seguro que se van a ver impactadas y se van a ver impactadas de manera adversa, porque yo tengo personas que me lo han expresado”, contó el presidente de Empresarios por Puerto Rico, quien es dueño de farmacias.

Para lidiar con el embate de los altos costos, Pacheco aceptó que es importante el apoyo de los consumidores en estas ventas navideñas. Pero, no pudo exponer cuáles son los especiales que tendrán los negocios participantes o los intereses que lanzarán las cooperativas para lograr atraer a los consumidores. Dijo que esos detalles saldrían para mediados de noviembre.

Además del Miércoles Naranja, las otras actividades programadas son dos eventos de 5k Naranja, que se realizarán en San Juan y en Camuy. Las fechas no se han informado.

Mientras, se realizará un torneo de pickleball en las canchas de la Lotería de Puerto Rico, ubicadas en The Mall of San Juan, el jueves, 3 de diciembre.

También se realizará el “Mercado Cómprale al de Aquí”, que durante el Miércoles Naranja reunirá productos y empresas locales, incluidos agroempresarios y agricultores, en la plazoleta de la Lotería de Puerto Rico, en la avenida Chardón de Hato Rey.

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“Para nosotros, en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico, apoyar a los pequeños comerciantes tiene un significado muy especial, ya que la mayoría de nuestros agentes vendedores son precisamente pequeños negocios que contribuyen diariamente al desarrollo económico de Puerto Rico. Reconocemos el esfuerzo y la dedicación con que trabajan día a día, así como su importante aportación a la economía local. Por eso, nos unimos al Miércoles Naranja para reafirmar nuestro compromiso con este importante sector”, expresó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi M. Hernández Olivo.

Mientras, el presidente del CUD, Alan Taveras Sepúlveda, destacó que “comprar local es mucho más que una decisión de consumo: es una inversión en el futuro de Puerto Rico. Cada dólar que destinamos a un negocio puertorriqueño fortalece nuestra economía, genera empleos y crea oportunidades para nuestra gente. Desde el CUD impulsamos el fomento local como motor de desarrollo económico. Con la iniciativa Cómprale Al De Aquí, invitamos a todos a convertir su poder de compra en una herramienta de progreso para Puerto Rico”.