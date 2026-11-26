En estos días donde aumenta el consumo de pavo, y más con el Día de Acción de Gracias, no vamos a desaprovechar la carne que sobró. Así que es hora de usar el restante en alguna receta.

Aquí te damos algunas para que te animes y sorprendas una vez más en la cocina.

Sandwiches de ensalada secreta

Ingredientes

1/2 taza de mayonesa

2 cdtas. mostaza Dijon

1 cda. zumo de limón

4 tazas de pavo picado

2 cdtas. de azúcar

1/2 taza de celery picadito

1/4 taza cebollines picados

2 cdtas. de eneldo picado

sal y pimienta

Pan de preferencia

Lechuga y tomate (opcional)

Procedimiento

En un recipiente grande combina el pavo, mayonesa, mostaza, zumo de limón, azúcar, celery, cebollines y eneldo, mezclando bien hasta que todo esté completamente integrado. Prueba y sazona la mezcla con sal y pimienta. Sirve de inmediato como sandwich con lechuga y tomate, o para una opción más saludable sobre una hoja de lechuga. Puedes refrigerar tapado hasta que vayas a servirlo.

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Crostinis

Ingredientes

1/2 taza de mayonesa

3 cdas. de cebollines picaditos

1 taza de pavo picado

aguacate en rebanadas

1/2 taza de tocineta triturada

Aceite de oliva

sal y pimiento

Pan tostado en rebanadas

Procedimiento

Mezcla la mayonesa y cebollines y ajusta con sal y pimiento. Unta las rebanadas de pan tostado con la mayonesa. Añade el pavo y cubre con aguacate y tocineta. Añade un chorrito de aceite de oliva.

Pastelón de papa con pavo

Ingredientes

5 libras de papas hervidas en sal y sofrito

2 tazas de pavo

1 lata habichuelas tiernas

Queso cheddar rallado

Mantequilla derretida

Procedimiento

Coloca la mantequilla derretida en el fondo de un molde cuadrado o rectangular. Agrega un piso de papas majadas. Agrega otro nivel de pavo y habichuelas tiernas Termina con otra capa de papas majadas y queso cheddar. Hornea a 350 grados por entre 15 a 30 minutos.

Arroz relleno

Ingredientes

3 tazas de pavo cocido (mójalo un poco en el gravy que sobró)

3 tazas de arroz

4 tazas de agua

1 cda. de sofrito

2 concentrados de pollo en polvo

3 cdas. de aceite de oliva

½ taza de queso parmesano

1 lata de pimientos morrones cortados en tiritas

2 huevos batidos

Procedimiento

Cocina el arroz con el agua, aceite, concentrados de pollo y sofrito. En un molde rectangular, coloca una camada de arroz. Agrega el pavo y los pimientos morrones. Coloca encima otra camada de arroz. Polvorea el queso parmesano. Bate los huevos y vierte sobre el arroz. Coloca en el horno a 350 grados por entre 20 a 25 minutos.

Lasagna de pavo

Ingredientes

2 libras de pavo desmenuzado

1 cda. de aceite de olive

16 onzas de salsa de spaghetti

8 onzas de queso crema

Sal a gusto

1 paquete de lasagna cocida (16 onzas)

½ taza de qu eso parmesano rallado

1 libra de queso suizo en lascas

Salsa béchamel

1 litro de leche fresca

8 cdas de harina de trigo

4 onzas de mantequilla

Sal a gusto

Procedimiento

Saca una taza de leche y mezcla con la harina. Calienta el resto de la leche con la mantequilla. Cuando esté a punto de hervir añade la leche con la harina y mueve continuamente. Baja el fuego y sigue moviendo hasta que se forme una crema.

Mezcla en una sartén el aceite, pavo, 8 onzas de la salsa y queso crema.

En un molde rectangular coloca un poco de salsa béchamel y luego agrega la pasta. Agrega el pavo. Se repite el procedimiento terminando con salsa béchamel, queso suizo y parmesano. Hornea a 350 grados por 30 minutos o cocina en el microondas en temperatura mediana por entre 10 a 15 minutos.

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Sopón con apio y maíz

Ingredientes

2 apios medianos pelados y cortados en cuartos (pueden sustituirse por 1 libra de calabaza)

4 mazorcas de maíz frescas, cortadas en mitades

2 dientes de ajo, pelados y picados

32 oz de caldo de pollo bajo en sodio

16 oz de agua

1/4 taza de aceite de oliva

Sal al gusto

1 cucharada de cilantrillo fresco bien picadito

1 cebolla pelada y bien picadita

2 a 3 tazas de pavo cocido, sin piel, deshuesado y desmenuzado o cortado en trocitos

Los huesos de la pechuga, los muslos y el espinazo de pavo, completamente pelados, sin nada de carne

Opcional: 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo (turmeric) o 1 cucharadita de cúrcuma fresca, rallada, para color y sabor

Procedimiento

En una olla grande a fuego mediano, pon a hervir los huesos del pavo en el caldo de pollo y cocina hasta que el líquido se reduzca a la mitad. Retira del fuego y descarta los huesos.

Mientras se cocina el caldo, en otra olla grande sofríe el ajo y la cebolla en el aceite de oliva. Cuando la cebolla esté transparente y el ajo esté ligeramente dorado, añade el cilantrillo y rehoga durante un par de minutos.

Mezcla el caldo reducido a la mitad (sin los huesos) con el agua. Sazona con sal a tu gusto.

Añade los apios o la calabaza y cocina hasta que casi hayan ablandado por completo.

Añade la carne de pavo, las mazorcas de maíz y la cúrcuma, y cocina a fuego mediano hasta que las mazorcas estén tiernas (no sobrecocines). Prueba la sazón por si tienes que corregir.

Dip con salsa y queso crema

Ingredientes

1 libra (3 a 4 tazas) de carne pavo sin piel, deshuesada y desmenuzada

2 paquetes de queso crema (uno de 16 oz y otro de 8 oz) a temperatura ambiente

1 frasco de 16 oz de salsa roja para nachos

¼ taza de cebollines cortados lo más diminutos posible

Opcional: pique al gusto

Procedimiento

En una procesadora de alimentos, tritura la carne de pavo. Añade el queso crema, la salsa roja y el pique. Procesa solo hasta combinar. A mano, añade los cebollines y mezcla bien. Pon en un recipiente de cristal y enfría en la nevera durante 1 a 2 horas. Saca de la nevera 20 minutos antes de servir con galletas, nachos o tostadas.

Coditos al horno

Ingredientes

2 tazas (10 a 12 oz) de carne de pavo sin piel, deshuesada y desmenuzada

1 ½ tazas de coditos sin cocinar

12 oz de queso cheddar rallado (divididas en dos)

1 lata de 10.75 oz de crema de pollo condensada, sin diluir

1 taza de leche

½ taza de cebolla cortada en tiras finas

2 cucharadas de perejil fresco bien picadito

8 oz de habichuelas tiernas descongeladas (puedes sustituir por setas frescas, sin tallo, cortadas en rebanadas)

¼ cucharadita de polvo de ajo o de cebolla

Procedimiento

En un bowl grande, combina la carne de pavo, los macarrones, 6 oz de queso cheddar, la crema de pollo, la leche, la cebolla, el perejil y las habichuelas tiernas o las setas. Revuelve bien hasta que todo quede bien combinado.

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Vierte en un molde para hornear, previamente engrasado, y cocina en un horno precalentado a 350°F durante 60 a 70 minutos o hasta que los macarrones estén cocidos.

Distribuye por encima el resto del queso cheddar y vuelve a colocar en el horno durante 5 a 10 minutos más o hasta que el queso derrita.

Empanadillas

Ingredientes

4 cucharadas de mantequilla (divididas en dos)

1 cebolla bien picadita

1 tallo de apio (celery) sin las hojas, bien picadito

1 manzana Granny Smith, pelada, sin semillas y cortada en cuadritos

1 cucharada de harina de trigo para todo uso

½ taza de caldo de pollo

4 cucharadas de leche

1 taza de carne de pavo sin piel, deshuesada y desmenuzada

12 plantillas de pastelillos pequeños u 8 plantillas de empanadillas medianas

Aceite para freír

Opcional: pasas doradas o arándanos (cranberries) secos

Procedimiento

En una cacerola, derrite 2 cucharadas mantequilla a fuego medio bajo. Añade la harina y revuelve bien hasta formar una pasta uniforme. Añade el caldo de pollo y la leche, y cocina a fuego mediano, resolviendo constantemente, hasta que espese. Cuando haya espesado bastante, retira del fuego y deja enfriar.

Mientras tanto, en otra cacerola, sofríe el celery y la cebolla con las 2 cucharadas restantes de mantequilla. Añade el pavo desmenuzado y la manzana, y rehoga durante 2 o 3 minutos más. Retira del fuego y deja enfriar.

Cuando todo esté a temperatura ambiente, en un bol, mezcla el sofrito de pavo, celery y manzana con la cremita de caldo y leche que hiciste. Si gustas, añade pasas doradas o cranberries secos.

Divide la mezcla según las plantillas de pastelillos o empanadillas que quieras. Dobla por la mitad y sella los bordes con agua, presionándolos con un tenedor. Fríe en abundante aceite y sirve a temperatura ambiente.

Pasta penne cremosa de pavo

Ingredientes

8 onzas de pasta penne

1 lata (28 onzas) de tomates con albahaca, ajo y orégano sin escurrir

1 pote (10 onzas) de salsa Alfredo

3/4 de libra de pavo cocido y en trozos

1 taza de queso mozarela rallado

perejil fresco picado

Procedimiento

Cocina la pasta de acuerdo con las instrucciones del paquete.Vierte los tomates con su líquido en una sartén grande y hierve a fuego mediano. Reduce el fuego, cuece por 10 minutos, revolviendo ocasionalmente. Agrega la salsa Alfredo y cocina hasta que se caliente todo. Escurre la pasta y agrega a la salsa junto con el pavo. Mezcla suavemente. Espolvorea con queso. Retira del fuego y cubre la sartén con una tapa. Deja reposar por cinco minutos, o hasta que el queso se haya derretido. Espolvorea con perejil.

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Sopa del día después

Ingredientes

huesos de pavo sin carne

8 tazas de caldo de pollo

1 cabeza de ajo cortada a la mitad

2 hojas de laurel

2 ramos de tomillo

2 tazas de pavo (sin piel) en cubitos

8 ozs. de habichuelas tiernas picaditas

2 tazas de maíz en grano

1 batata mameya, pelada y cortada en cubito

1 taza de pasta (formato pequeño, como coditos)

¼ taza de eneldo picadito

½ cdta. de pimienta

Sal a gusto

Pan tostado para acompañar

Procedimiento

En una olla honda coloca los huesos, el caldo, hojas de laurel y tomillo y añade agua hasta cubrir. Lleva a un hervor a temperatura media y reduce a fuego bajo y cocina destapado por 40 minutos. Cuela el caldo y elimina los huesos, laurel y tomillo. Regresa el caldo a la olla, excepto dos tazas (que puedes guardar en la nevera hasta por 3 días o congelar por 3 meses). Añade la carne de pavo, habichuelas tiernas, maíz y batata; tapa y cocina a fuego medio por 15 minutos. Añade la pasta y cocina hasta que se cocine y la batata esté tierna (10 a 12 minutos). Sazona con sal y pimienta. Sirve con pan tostado.

Nachos sobra’os

Ingredientes

1 taza de crema agria

1 cda. de chipotle en adobo (reserva la salsa)

10 tazas de totopos

2 tazas de carne de pavo desmenuzada

3 tazas de queso de papa rallado

2 tazas de queso Monterey Jack rallado

1 taza de cebollas fritas

1/2 taza de cilantro picadito

1/2 taza de aceitunas negras rebanadas

1/4 taza de jalapeños en conserva rebanados

Procedimiento

Precalienta l horno a 425 grados F. En un bowl, mezla la crema agria y el chipotle, cubre con papel plástico y refrigera. Riega la mitad de los totopos en una bandeja para hornear. Cubre con una tercera parte del pavo, los quesos y cebolla. Añade el resto de los totopos a la bandeja y cubre con el resto del pavo, queso y cebolla. Hornea hasta que el queso burbujee (entre 5 y 7 minutos). Añade la mezcla de crema agria y chipotle y la salsa del adobo reservada y corona con el cilantro, aceitunas y jalapeños.



