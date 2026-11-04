Las navidades son una época asociada con las celebraciones, la alegría y los encuentros con familiares y amigos.

Sin embargo, esa primera Navidad sin el compañero de cuatro patas puede hacer que su ausencia se sienta con mayor intensidad. Las fotografías, las tradiciones y los recuerdos de los momentos compartidos pueden despertar nostalgia y tristeza.

Las mascotas forman parte de las rutinas y de la historia de muchas familias. Su pérdida puede provocar tristeza, soledad, enojo o culpa, y cada persona vive estas emociones de manera distinta.

No existe un calendario que determine cuándo alguien debe sentirse mejor. Reconocer la importancia de ese vínculo es una manera de respetar el propio proceso.

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El Colegio de Médicos Veterinarios también tiene grupos de apoyo para dueños de mascotas en duelo. ( Suministrada )

Para afrontar su ausencia durante la Navidad, estas recomendaciones del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) pueden ayudar a dar espacio a los recuerdos y a las emociones que surjan:

Siente y expresa tu dolor

Llora si lo necesitas y reconoce lo que significó su compañía en tu vida. No tienes que ocultar tu tristeza porque sea Navidad, ni exigirte sentir alegría todo el tiempo. Cada persona vive el duelo a su propio ritmo.

Encuentra una manera especial de recordarla

Si te hace sentir bien, coloca su fotografía junto al árbol, prepara un adorno con su nombre o escribe unas palabras sobre lo que compartieron. Elige un gesto significativo para ti. También puedes hacer una donación a una organización que ayuda a los animales. Es igualmente válido preferir un recuerdo privado o decidir que todavía no deseas realizar una actividad conmemorativa.

Cuida de ti y adapta tus planes

Procura descansar, alimentarte y buscar la compañía de personas que comprendan tu pérdida. Si una actividad te resulta abrumadora, puedes retirarte temprano, modificar tus planes o elegir una celebración más tranquila. Comunica lo que necesitas y acepta ayuda con los preparativos.

Comparte anécdotas y recuerdos

Conversar con familiares y amigos sobre las ocurrencias de tu mascota puede ser una manera de recordar su vida y la alegría que llevó al hogar. Permítete reír o llorar al compartir esas historias. Disfrutar de un recuerdo no significa que hayas dejado de extrañarla.

Acompaña a los niños en su duelo

Los niños también necesitan expresar sus emociones y hacer preguntas. Háblales con honestidad y con palabras apropiadas para su edad. Escucha sus inquietudes y permíteles participar, si lo desean, en alguna forma de recordar a la mascota. Un dibujo o una historia sobre un momento compartido puede ayudarles a expresar lo que sienten.

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Busca apoyo cuando lo necesites

Hablar con alguien que escuche sin juzgar puede ayudarte a expresar lo que estás viviendo. Si necesitas más acompañamiento, considera recibir orientación profesional o participar en un grupo de apoyo para personas que han perdido a sus mascotas.

Para quienes acompañan a una persona en duelo, es importante evitar expresiones como “era solo un animal” o “consigue otro”, que pueden minimizar su dolor. Escuchar y reconocer la pérdida puede ser más reconfortante que intentar apresurar su recuperación.

Un espacio para recibir apoyo

Ante la cercanía de la temporada navideña, el CMVPR, en colaboración con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), continúa ofreciendo sus grupos de apoyo para personas que enfrentan el duelo por la pérdida de sus mascotas.

El próximo encuentro será el 12 de noviembre, a las 6:30 p. m., en el recinto de Cupey de la UAGM. Las sesiones son libres de costo y están dirigidas a personas que desean compartir sus experiencias, comprender mejor sus emociones y recibir orientación profesional para afrontar la pérdida de una mascota.

La participación es gratuita, pero requiere reservación previa debido a que el cupo es limitado.

Las personas interesadas pueden registrarse a través de https://www.cmvpr.org/duelogrupodeapoyo/ o acceder a la página oficial de Facebook del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.