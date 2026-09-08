El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR), en alianza con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), anunció la reanudación de sus grupos de apoyo para dueños de mascotas en duelo, una iniciativa dirigida a ofrecer acompañamiento y herramientas a personas que atraviesan el proceso de pérdida de una mascota.

La iniciativa ofrece un espacio seguro y confidencial en el que los participantes pueden compartir sus experiencias y emociones, mientras reciben herramientas prácticas para enfrentar el proceso de duelo. Las reuniones estarán a cargo de Solmarie Pérez Vargas, trabajadora social clínica y tanatóloga, quien guiará a los asistentes en un ambiente de empatía y acompañamiento.

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“Quienes compartimos nuestra vida con una mascota conocemos el vínculo tan especial que se desarrolla con ellas y el impacto emocional que puede representar su pérdida. Con la reanudación de estos grupos queremos ofrecer a la comunidad un espacio donde las personas puedan sentirse acompañadas y contar con herramientas profesionales que les ayuden a transitar ese proceso”, expresó el Dr. Harold Lidin, presidente del CMVPR.

Las próximas sesiones se celebrarán los jueves 10 de septiembre y 8 de octubre de 2026, a las 6:30 p.m., en el recinto de la UAGM en Cupey.

La participación es libre de costo, pero requiere reservación previa. Los interesados pueden registrarse en www.cmvpr.org o a través de la página oficial de Facebook del CMVPR.