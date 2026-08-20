Dejar una mascota al cuidado de otras personas puede generar preocupación, especialmente cuando se trata de una estadía de varios días.

Elegir un hospedaje implica mucho más que encontrar quién la alimente y vigile: requiere identificar un lugar capaz de proteger su salud, respetar su temperamento y responder adecuadamente ante cualquier situación.

Queremos asegurarnos de que estén en las mejores manos. Seleccionar un buen hospedaje requiere visitar las instalaciones, conocer sus protocolos y evaluar si puede atender adecuadamente las necesidades particulares del animal.

¿Qué hacer?

El primer paso es dedicar tiempo a investigar y comparar diferentes alternativas de hospedaje. Se recomienda consultar reseñas en línea, solicitar recomendaciones de amigos y familiares, y verificar las referencias de los establecimientos considerados.

PUBLICIDAD

Se debe coordinar una visita antes de realizar la reservación. Un establecimiento confiable permitirá que el dueño conozca las áreas donde permanecen las mascotas. Durante el recorrido, es importante observar si las instalaciones están limpias, ventiladas, libres de olores fuertes y que cuentan con espacios de tamaño apropiado y seguros. Pregunta abiertamente cómo se manejan la alimentación, el descanso, la limpieza, el ejercicio y las emergencias.

También resulta esencial verificar cómo el establecimiento maneja las diversas condiciones climatológicas que pueden presentarse en Puerto Rico. Las áreas deben contar con buena ventilación y protección frente al calor extremo, las lluvias intensas y la exposición directa al sol. Además, conviene preguntar si posee generador eléctrico, reserva de agua y un plan de contingencia para responder a apagones, tormentas o huracanes.

Otro aspecto fundamental es el personal. Debes preguntar cuántas personas estarán a cargo de los animales, si hay supervisión durante la noche y qué preparación tienen para reconocer señales de enfermedad, ansiedad o agresividad. También debes conocer cómo se comunican los incidentes y quién toma las decisiones cuando no es posible contactar inmediatamente al propietario.

Los protocolos de salud ayudan a proteger a todos los huéspedes. Un hospedaje responsable debe solicitar evidencia de las vacunas requeridas y mantener medidas para prevenir la propagación de enfermedades y parásitos. Los perros que comparten espacios con otros animales pueden tener mayor exposición a infecciones respiratorias, por lo que se recomienda consultar con el veterinario cuáles vacunas son apropiadas antes de la estadía.

PUBLICIDAD

Asimismo, se debe preguntar qué ocurre si una mascota presenta vómitos, diarrea, tos, pérdida de apetito, una lesión o un cambio repentino de comportamiento. El establecimiento debe contar con un protocolo para separar animales enfermos, comunicarse con el dueño y procurar atención veterinaria. Antes de viajar, debes dejar por escrito los datos de su veterinario, un contacto alterno autorizado y las instrucciones sobre cómo proceder ante una emergencia.

La rutina diaria también merece atención. No todas las mascotas disfrutan la convivencia grupal. Algunas prefieren actividades individuales, mientras que otras pueden sentirse cómodas jugando con animales de tamaño, temperamento y nivel de energía similares. El hospedaje debe explicar cómo evalúa a cada mascota antes de integrarla a un grupo y cómo supervisa las interacciones para evitar peleas, escapes o accidentes.

En el caso de los gatos, es recomendable confirmar que permanezcan en un área tranquila y separada de los perros. También deben contar con escondites, lugares para descansar, cajas de arena limpias y oportunidades de enriquecimiento que reduzcan el estrés.

Si la mascota toma medicamentos, sigue una dieta especial o tiene una condición médica, el dueño debe verificar que el personal pueda cumplir las instrucciones. Lo ideal es entregar los medicamentos en sus envases originales, debidamente identificados, junto con un horario escrito. También se debe confirmar si este servicio conlleva un cargo adicional.

Antes de reservar, conviene revisar el contrato y conocer los horarios de entrega y recogido, las políticas de cancelación, los servicios incluidos y los cargos extraordinarios. Las cámaras o el envío de fotografías pueden ofrecer tranquilidad, pero no sustituyen la supervisión constante ni los protocolos de seguridad.

Finalmente, una visita o estadía corta de prueba puede ayudar a observar cómo responde la mascota antes de dejarla durante varios días. Al regresar a casa, es normal que necesite un periodo breve para retomar su rutina.