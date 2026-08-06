La higiene de una mascota es un componente esencial de su salud física y calidad de vida, ya que una rutina adecuada de limpieza ayuda a prevenir enfermedades y detectar problemas a tiempo.

Entre los aspectos más importantes del cuidado básico se encuentran el baño y la limpieza de oídos, dos prácticas que, cuando se realizan correctamente, aportan grandes beneficios al bienestar de perros y gatos.

La acumulación de cera, humedad, suciedad o residuos de plantas puede ser un foco de proliferación de bacterias, infecciones, malos olores y molestias.

La frecuencia de la limpieza de oídos dependerá de varios factores, entre ellos la raza, el estilo de vida y la predisposición a problemas óticos. En perros con buena salud y sin antecedentes de infecciones en los oídos, una limpieza mensual suele ser suficiente. Sin embargo, los perros que padecen de ciertas condiciones médicas se pueden beneficiar de limpiezas cada una o dos semanas. Siempre es importante consultar a su médico veterinario.

La limpieza de oídos debe realizarse con productos recomendados por veterinarios.

No se deben utilizar hisopos de algodón dentro del canal auditivo, ya que pueden empujar la suciedad hacia adentro o causar lesiones. En su lugar, se recomienda aplicar una solución limpiadora especial, masajear suavemente la base de la oreja y permitir que la mascota sacuda la cabeza para expulsar el exceso. Luego, se limpia la parte externa con una gasa o algodón.