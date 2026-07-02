La historia de José Reyes era la de muchos boricuas: vivir con mascotas en un apartamento, sin patio, y buscar constantemente alternativas para manejar sus necesidades fisiológicas dentro del hogar.

Compartía la casa con tres perros muy diferentes entre sí. Había una sénior, otro de seis años y un cachorrito.

“Uno de los retos principales era la frecuencia, la incidencia de las necesidades de las mascotas”, contó. “El paseo diario era un compromiso bastante grande”.

Intentó resolver el problema y compró pads desechables, pero no fue lo esperado.

“Era un gasto que no me estaba dando resultados. Era el reto del entrenamiento. Se filtraba. No me estaba funcionando”, recordó.

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Tenía que encontrar una solución limpia y cómoda para que, esos días que le fuera imposible sacar a sus perros, por lluvia o falta de tiempo, hicieran sus necesidades dentro del hogar.

Entonces, se puso a buscar alternativas. Durante año y medio, investigó. Buscó los mejores materiales y suplidores. Y creó BoxPee , un sanitario elaborado con madera y grama natural, diseñado para interiores.

“Esta idea la había visto anteriormente en otra parte del mundo y la quise implementar en Puerto Rico”, sostuvo. “Ofrecemos bienestar de calidad, tanto para las personas dentro del hogar como para las mascotas”.

La propuesta busca devolverle la armonía a la casa, al tiempo que les ofrece a los consentidos de la familia una experiencia más parecida al entorno que utilizan de manera instintiva para hacer sus deposiciones.

Según el empresario, los plásticos y materiales sintéticos suelen confundir a los animales y provoca retrocesos en su entrenamiento.

“El baño natural de las mascotas siempre ha sido el pasto, el césped”, apuntó. “BoxPee les ayuda a una orientación y micción mucho más natural”.

Para los dueños, uno de los principales beneficios es que reduce el tiempo que le dedican a la limpieza.

“A veces llegamos muy cansados. Y hay ocasiones que no tenemos tiempo de pasear a las mascotas. Es un reto”, expresó. “Lo que brindamos es una solución a una necesidad”.

José Reyes desarrolló BoxPee, un baño con grama natural para quienes viven en apartamentos o llevan una vida ajetreada. ( Suministrada )

Un modelo para cada tamaño

En busca de adaptarse a cada exigencia, cuentan con varios modelos.

El Básico, a un costo de $52, está diseñado para perros pequeños que pesen menos de 25 libras. Mientras, el Estándar es para aquellos que pesan menos de 45 libras y tiene un precio de $66.

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Próximamente, también estarán ofreciendo dos modelos Plus, para animales grandes o para quienes quieran brindarle más comodidad y espacio a la mascota.

“Cuando lo adquieres, te cubre un mes completo de mantenimiento”, especificó Reyes.

Mantenimiento a domicilio

Para los padres perrunos con vidas ajetreadas, la empresa boricua también ofrece paquetes de mantenimiento y reemplazo.

“El servicio que damos es delivery todos los jueves y viernes”, puntualizó. “Dependiendo del impacto de la mascota dentro del área, recomendamos que el mantenimiento sea de 14 a 21 días”.

El coste del refill de la grama natural varía entre $15 y $26 para los modelos disponibles.

Actualmente, cubre el área metropolitana de San Juan, Bayamón y Carolina, y se extiende a Caguas, Las Piedras, Fajardo, Ceiba, Río Grande, Cataño, Levittown y Dorado, con planes de seguir expandiéndose por el país.

Regularmente, a los cajones se le cambia la grama. ( Suministrada )

Calidad de vida

Reyes aseguró que la experiencia de sus clientes ha demostrado que el sistema es efectivo y que, de usarse correctamente, no causa malos olores en el hogar.

El empresario está claro de que su producto no busca sustituir los paseos recreativos que tanto disfrutan nuestros compañeros de cuatro patas. BoxPee es solo una alternativa estética y digna para esos momentos en que la falta de tiempo traiciona o el clima impide salir.

“Es calidad de vida para ti y tu mascota”, afirmó.