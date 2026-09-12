Garantizar el bienestar de los felinos domésticos no requiere de grandes inversiones, sino de atención a los pequeños detalles cotidianos que impactan directamente en su organismo.

Bajo esta premisa, el reconocido veterinario español Carlos Gutiérrez hizo hincapié en la necesidad de incorporar rutinas preventivas en el hogar. Según el especialista, estas acciones no solo evitan patologías complejas, sino que aseguran una vejez activa y de calidad para nuestras mascotas.

Organizaciones internacionales como la Asociación Mundial de Pequeños Animales (WSAVA) respaldaron esta visión al señalar que la medicina preventiva en casa es la primera línea de defensa para la salud integral del gato, la cual reduce de forma drástica las visitas de urgencia al consultorio.

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¿Por qué la higiene es clave?

A pesar de que los gatos dedican gran parte de su día a asearse, sus platos de comida y agua suelen transformarse en zonas críticas de proliferación bacteriana. La saliva felina genera una capa resistente conocida como biofilm, un depósito viscoso que resiste un simple enjuague con agua.

De acuerdo con estudios sobre microbiología en hogares, los comederos de mascotas figuran entre los objetos con mayor carga microbiana si no se higienizan a diario. Al respecto, Gutiérrez advirtió: “Si no se limpia correctamente, estas bacterias pueden provocar infecciones, abscesos en el aparato digestivo o el hígado, e incluso empeorar condiciones como el acné felino”.

Para neutralizar este riesgo, el experto recomendó lavar los platos de comida y agua todos los días con agua y jabón, y frotar bien para eliminar el biofilm.

Hidratación, salud bucal y bienestar emocional

Los felinos descienden de animales desérticos, por lo que suelen manifestar una baja tendencia natural a beber líquidos, un hábito que pone en riesgo su sistema urinario y renal. Para contrarrestarlo, el veterinario aconsejó renovar el agua: “A nuestros compañeros felinos les encanta el agua limpia, fresca y sin olores extraños. Recomiendo cambiar el agua por completo al menos un par de veces al día y distribuir varios bebederos por la casa en zonas frescas”.

A este consejo se suma el cuidado odontológico. La acumulación de placa bacteriana y sarro no solo deteriora el aliento, sino que genera inflamaciones sistémicas capaces de dañar órganos vitales como los riñones. Por este motivo, el profesional subrayó: “Mantener su boca limpia a partir de los seis o siete años es vital para alargar su vida”.

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Nutrición estratégica y medicina preventiva

La base de un organismo fuerte se construye en el plato. A raíz de esto, Gutiérrez aconsejó seleccionar fórmulas comerciales cuya proteína principal sea de origen animal y supere el 30% o 40% de concentración. Del mismo modo, enfatizó que la comida casera o las sobras humanas están totalmente desaconsejadas, ya que alimentos cotidianos como el ajo, la cebolla o el exceso de sodio son altamente tóxicos.

Finalmente, el especialista recordó que la comida húmeda cumple un rol médico fundamental: ayuda a mantener la hidratación, protege la mucosa intestinal y resguarda la función renal, transformándose en un recurso indispensable para la longevidad de los gatos en el hogar.