Los corgis corren, ladran y olfatean rumbo a la gloria en una carrera internacional en auge

Vilna, Lituania. No todo gira en torno a la velocidad de patas cortas cuando 150 corgis se reúnen para una carrera internacional que celebra a estos pequeños perros. Hay un desfile de disfraces, la prueba de la “mejor nariz” y —por supuesto— el ladrido más fuerte.

La quinta Carrera de Corgis de Vilnius atrajo el sábado a perros y a sus dueños al parque Vingis, en la capital de Lituania, para lo que, según los organizadores, fue la edición más grande hasta ahora. Hubo competidores de Lituania, Letonia, Polonia, Estonia, Alemania, Ucrania, la República Checa, Estados Unidos y Reino Unido, el país más estrechamente ligado con la raza, famosa por ser una de las favoritas de la difunta reina Isabel II.

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“En el primer año, reunimos 40 corgis de una ciudad”, explicó el organizador Edvinas Miskas. ”Este año son 150 de nueve países y, por primera vez, tenemos un participante del lugar donde se originó la raza”.

“Llamamos a Vilnia la capital europea de los corgis, y cuando la gente de la patria de la raza empieza a venir a nosotros en lugar de que ocurra al revés, ese título empieza a sonar un poco más serio”.

Noventa y cuatro perros participaron en la prueba principal de carrera, compitiendo en clasificatorias, semifinales y la final.

En la final, que enfrentó a los corgis entre sí en 25 metros (82 pies), la ganadora fue la competidora estadounidense GG, abreviatura de Gustave the Girl Dog. Otro participante de Estados Unidos, Mr. Corgington, terminó muy cerca en segundo lugar. La lituana Moka, dos veces campeona en el pasado, fue tercera.

Pero gran parte del programa dejó de lado la velocidad para explorar otras habilidades de los perros... y de sus dueños.

Hubo un desfile de disfraces con 38 corgis en atuendos diversos, como un traje de dinosaurio, un vestido y ropa deportiva para perros. Amigo arrasó tanto con el jurado de cuatro jueces como con la votación del público en Facebook gracias a una participación impecable, con un aspecto similar al de un caballero.

En el desafío de la “mejor nariz”, los perros buscaron premios escondidos. Los corgis letones Tora y Rusty compartieron la victoria.

Y luego estuvo la competencia del ladrido más fuerte. El primer competidor británico, Duke, un pembroke welsh corgi de 12 años de Sedbergh, en el noroeste de Inglaterra, no participó en la carrera principal por su venerable edad, pero tenía esperanzas en la prueba de ladridos después de, como lo expresó su dueño, haber entrenado para ello toda su vida.

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Sin embargo, fue Mr. Corgington quien ganó el concurso del ladrido más fuerte.

Fue uno de los competidores que más viajó. La carrera final le ofreció una revancha después de que terminó segundo detrás de GG en una importante carrera en Emerald Downs, en Auburn, Washington, la segunda victoria consecutiva de ella allí.

La mitad de los corgis inscritos en Vilna este año participaban por primera vez. Pero seis veteranos —el ganador de disfraces Amigo, Foksas, Foksis, Madeira, Bulka y Dziugas— han asistido a todas las ediciones.